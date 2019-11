10-N

La CUP-PR no enviarà propaganda electoral a les llars

La CUP Per la Ruptura no enviarà propaganda electoral a les llars catalanes per les eleccions estatals del 10 de novembre. Els anticapitalistes, seguint la seva política econòmica de reduir al màxim el cost de la despesa de les campanyes electorals, han elaborat un pressupost de mínims per aquests comicis, que ascendeix a un total de 92.065,99€. Solament la despesa del “mailing electoral” a la membre més jove de totes les llars catalanes suposa 246.000€, fet que triplicaria la despesa electoral de la CUP.

La formació critica l’elevada despesa generalitzada de la resta de partits polítics i posa en valor la tasca de les militants de la CUP per tal de fer possible una campanya electoral amb pocs recursos econòmics.