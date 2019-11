10-N

La CUP emplaça a les forces sobiranistes a convertir les eleccions en un plebiscit destituent del Règim

Vehí: ‘Investir el PSOE és assegurar que la monarquia corrupte es mantingui i que segueixi manant l’ÍBEX’

A l’acte central de campanya que la CUP ha celebrat aquesta tarda a Barcelona, la candidata de la formació per les eleccions estatals del 10 de novembre, Mireia Vehí, ha llençat una proposta estratègica a les forces sobiranistes per convertir aquestes eleccions en un plebiscit destituent del Règim i que comporti l’acord de no pactar amb cap partit del règim del 78 al Congrés de diputats, la internacionalització del conflicte i la fi de la repressió contra la població mobilitzada.

A l’acte, la CUP ha reivindicat que porta dos anys treballant discretament i fent propostes per la unitat estratègica i no per la “unitat electoral”, promovent canvis importants pel país i deixant de banda els plantejaments partidistes per estar a “favor de la gent i de la sobirania popular”. Per aquest motiu, la formació ha llençat a la resta de forces sobiranistes una proposta d’acord per la unitat estratègica, basat en el compromís de no establir cap mena de pacte amb els partits del règim al Congrés dels diputats i convertir aquesta contesa electoral en un plebiscit destituent del règim del 78; en iniciar una campanya d’internacionalització del conflicte i a favor del dret a l’autodeterminació, per arribar a una solució política mediada internacionalment; en legislar a favor dels drets socials de la població, de la sobirania popular i per aturar la privatització dels serveis públics i en aturar immediatament la repressió contra el poble organitzat i la col·laboració amb les forces de seguretat de l’Estat espanyol.

Els anticapitalistes han volgut contestar a la crida a la unitat per part de JxCat: “Senyora Borràs, els seus emplaçaments són pur simbolisme electoralista que no porta enlloc. Prou de retòrica buida de contingut als platós televisius!, ha matisat Vehí. “Quan s’és el principal partit de govern i s’és incapaç de liderar una resposta institucional conjunta per fer front a la sentència i quan es treballa unitàriament amb el govern espanyol per reprimir les mobilitzacions contra la sentència, és hipòcrita parlar d’unitat independentista”.

“Deixin de pactar la desmobilització popular, de criminalitzar els joves i de vendre fum sobre un diàleg, quan a l’altra banda només hi ha repressió i amenaces. Investir el PSOE és assegurar que la monarquia corrupte es mantingui i que segueixi manant l’ÍBEX35”, ha afegit Vehí.

Finalment, la CUP ha recalcat que la formació, com sempre, serà al costat de la gent que lluita, enfront dels poders que s’imposen per la força i buscant la unitat en base de propostes clares i no en base a proclames buides i retòriques electoralistes.

BASES PER UN GRAN ACORD ESTRATÈGIC