sentència

La CUP anima a la militància a autoinculpar-se

La CUP fa una crida a la militància i als càrrecs electes de la formació a omplir els jutjats de Catalunya d’autoinculpacions. En aquest sentit, els anticapitalistes animen a participar de la campanya impulsada per Òmnium Cultural per reivindicar l’exercici de drets fonamentals com la llibertat d’expressió, de manifestació o de votació, drets fonamentals pels quals les preses polítiques han estat condemnades.

L’objectiu que persegueix aquesta campanya és convertir les autoinculpacions en una eina política per denunciar la vulneració de drets per part de la justícia de l’Estat espanyol i reivindicar el dret a l’autodeterminació com un dret col·lectiu.

En aquest sentit, les diputades de la CUP Crida Constituent, Carles Riera, Maria Sirvent i Vidal Aragonés, s’autoinculparan a la Ciutat de la Justícia aquest dijous 14 de novembre a les 9.30h.