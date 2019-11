Repressió

La Crida per Sabadell emplaça al Ple a reprovar la violència dels cossos de seguretat

La portaveu Nani Valero ha explicat la referencialitat de Sabadell també en aquest marc de mobilitzacions. Aquesta referencialitat de la ciutat es visibilitza en la quantitat de represaliats per la sentència del passat 14 de març i també en el nombre d’acusades del 23S. Entre els diversos vincles amb la ciutat tenim la Molt Honorable Carme Forcadell, ciutadana sabadellenca, en Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural i membre de diverses entitats de la ciutat i per tant molt arrelat al teixit social i cultural de la nostra ciutat, Xavier Duch i Jordi Ros, molt vinculats a la xarxa d'entitats culturals sabadellenques i en presó preventiva en règim d’aïllament sota l’acusació de terrorisme sense cap indici ni prova i amb total vulneració de la presumpció d’innocència i dels seus drets de defensa. En aquesta mateixa operació policial els ciutadans sabadellencs David Budria i Clara Borrero van ser detinguts de matinada en un macrooperatiu policial i posteriorment posats en llibertat la mateixa tarda tot i compartir càrrecs de terrorisme amb la resta de detinguts. I de fet també amb l’Andrea, membre de l’obrera en presó preventiva sense fiança per les mobilitzacions postsentència.

La responsabilitat dels electes és sempre ser un corcó sobre cada actuació policial de dubtosa proporcionalitat o necessitat. Com a conseqüència de la sentència contra els Presos Polítics s’han produït arreu del país importants mobilitzacions de protesta amb dures intervencions policials com a resposta que han comportat nombrosos ferits i detinguts. Intervencions on s’han produït per part de Policia Nacional i Mossos d’Esquadra detencions i identificacions arbitràries, càrregues indiscriminades, usant material expressament prohibit des del Parlament de Catalunya, atropellaments de manifestants, connivència amb l’extrema dreta, dissolucions de concentracions que s’han produït -com és el cas de la nostra ciutat- a més d’un quilòmetre del lloc d’origen. Actuacions que posen en qüestió la proporcionalitat de les actuacions i per tant la pròpia professionalitat d’ambdós cossos policials, actuacions que defineixen prioritats en la gestió de l’ordre públic i sembla que tinguin més voluntat d’estendre el terror i la violència pels carrers de les nostres ciutats. Els càrrecs electes tenim el deure de vetllar pel correcte funcionament de l’administració pública en la nostra ciutat, i en cas que no sigui així denunciar-ho.

Proposta d’acords de la moció

Per tot això, demà emplaçarem al Ple a requerir a l’alcaldessa Marta Farrés que es posi a disposició de les afectades, colpejades, perseguides i detingudes de Sabadell, amb les seves famílies o amb els seus grups de suports o advocats, per tal de facilitar les eines que des de la institució de la ciutat puguin activar-se per tal de garantir els seus drets. Així mateix demanem que es reprovi aquelles actuacions dutes a terme pels cossos de seguretat a la ciutat de Sabadell per l’ús indiscriminat de la força utilitzant material antidisturbis en situacions que no ho requereixi i que van incrementar els riscos per la seguretat de la ciutadania.

Alhora amb la moció demanem que es faci arribar a tots els cossos policials la còpia de l’acord de la comissió parlamentària del Parlament de Catalunya que va aprovar la retirada de les pilotes de goma i que se sol·liciti que en cap cas, sigui quin sigui el cos policial, se'n faci ús a la ciutat. En aquesta línia proposem també que el Parlament obri un grup de treball per valorar novament l’ús dels elements substitutius de les bales de goma, per tal de de dirimir si les bales de foam poden ser igual de nocives que les bales de goma. Així mateix instem que els cossos de seguretat a l’obertura dels expedients informatius per valorar si deriven, o no, a disciplinaris en els casos que s'han detectat pràctiques abusives o incomplert activament protocols d’actuació.