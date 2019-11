Durant el franquisme el Grupo Godó feia el mateix, fins i tot la gent va reaccionar estripant exemplars de La Vanguardia

La barbàrie del Grupo Godó

No aturen l’odi contra l’independentisme, fa dies, setmanes, mesos i anys que carreguen contra el govern català i tots aquells que defensen l’exercici democràtic d’independitzar-se. No volen acceptar que tenim davant un Estat espanyol que ens tracta de colònia i ens explota cada dia des de fa més de tres-cents anys.

Avui en una editorial per atiar l’odi contra el procés independentista, La Vanguardia expressa amb rancúnia i falsedats les suposades vergonyes independentistes, “Contra la barbàrie” porta per títol. Aquest cop no només carrega contra els presidents Torra i Puigdemont sinó que també ho fa contra el vicepresident Pere Aragonès (ERC).

A l’hora de la veritat, el Grupo Godó sempre acaba carregant contra tot allò que no pot suportar. No tolera que el país vulgui majoritàriament marxar d’un Estat que porta anys perjudicant seriosament la salut dels ciutadans catalans. La Vanguardia oblida l’espoli, manca d’inversions, els atacs contra la llengua catalana, la repressió estatal i policial… el silenci còmplice dels mitjans d’aquest grup és flagrant. I cal recordar que el Grupo Godó va fer fortuna amb el franquisme i el segueix fent ara amb democràcia el que va fer durant l’època de Franco: agenollar-se amb el govern espanyol de torn i anar a la contra del govern català.

L’editorial és un insult a la ciutadania catalana. El mateix diari que ha callat durant tots aquests anys ara ens insulta per les protestes contra una sentència injusta que reprimeix al govern legítim de Catalunya i a molts dels manifestants que es mobilitzen democràticament i pacífica.

Durant el franquisme el Grupo Godó feia el mateix, fins i tot la gent va reaccionar estripant exemplars de La Vanguardia, a veure si haurem de respondre als insults i a les mentides com a l’època d’aquell infaust director anomenat Galinsoga.