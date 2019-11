ensenyament

L’STEI Intersindical rebutja aspectes centrals de l’Avantprojecte de llei d’educació de les Illes

El secretari general de l’STEI Intersindical, Miquel Gelabert, ha criticat avui en roda de premsa que l’Avantprojecte de llei d’educació que va presentar ahir el conseller March «no posa l’educació al centre del debat social». Gelabert ha destacat que l’STEI Intersindical lluita per una llei educativa de les Illes Balears des de fa més de vint anys, però que en cap cas pot avalar determinats aspectes de l’avantprojecte presentat.

Així mateix, Pere Pol, representant d’Ensenyament Públic del sindicat, ha remarcat que, en l’aspecte lingüístic, el text presentat per March «deixa de banda la llengua catalana com a eina de cohesió social». Segons Pol, «aquesta llei abandona el consens social nascut durant els anys vuitanta sobre el foment de la llengua catalana com a antídot de la segregació social». En aquest sentit, el secretari general del sindicat, Miquel Gelabert, ha afirmat que «sembla que l’Avantprojecte de llei fa una esmena a la Llei de normalització lingüística», aprovada per consens el 1986. Gelabert es refereix així al fet que el document presentat per la Conselleria renuncia a la idea del català com la llengua vehicular de l’ensenyament.

El sindicat també ha criticat durament que el text no sigui ambiciós pel que fa al finançament. Gelabert ha recordat que «digui el que digui la futura Llei d’educació, seran les lleis de pressuposts, les que marcaran el pressupost destinat a educació». Tot i això, Pol ha remarcat que l’objectiu del 5 % del PIB és una renúncia clara, si tenim en compte que el Consell Escolar de l’Estat fa molts d’anys que aposta pel 7 %. Tanmateix, remarca Pol, «la Conselleria no ha fet pública la memòria econòmica d’aquest avantprojecte.»

L’STEI Intersindical també rebutja frontalment que es pugui contractar personal docent amb procediments selectius que incloguin entrevistes personals, amb perfils predefinits. Així mateix, ha destacat que l’avantprojecte no suposa cap passa endavant cap a la gratuïtat de l’etapa educativa de 0 a 3 anys.