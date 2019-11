català

L'OCB es reuneix amb el President del TSJIB, Antoni Terrassa, i amb la Secretària de Govern del del TSJIB, Silvia Martínez

Aquest dimarts, 19 de novembre, Josep de Luis, President de l'Obra Cultural Balear i Mahécor Mbengue, Vocal de la Junta Directiva de l'Entitat, s’han reunit amb el President del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, Antoni Terrassa, i amb la Secretària de Govern del TSJIB, Silvia Martínez, a la seu de l'Alt Tribunal a Palma.

En el transcurs de la trobada, que s’emmarca dins les visites que l’OCB manté regularment amb la resta d’institucions, els representants de l’entitat cultural han fet palès el llarg camí per fer que encara resta en el si de l’Administració de Justícia, en l’àmbit de la normalització de l’ús de la llengua catalana.

L’OCB s’ha posat a la disposició del TSJ per tal de col·laborar, en tot allò que sigui possible, per assolir la plena normalitat de la llengua pròpia de les Illes Balears als òrgans judicials.

També s’ha aprofitat l’ocasió per presentar al màxim òrgan de govern de la judicatura a les Illes Balears la campanya 'Comença amb un Bon Dia'. Els representants de l'OCB han lliurat al President i a la Secretària de Govern, la bossa que ja és l'emblema més conegut de la campanya així com informació escrita d'aquesta iniciativa per potenciar l'ús de la llengua pròpia de les Illes Balears en tots els àmbits de la nostra societat.