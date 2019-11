10-N

L’independentisme també creix a les urnes com ho fa al carrer

Tot i la pressió ambiental d’un país ocupat després sentència, l’independentisme es reforça a les urnes guanyant un escó en relació a les espanyoles de del 28-A. En total ha assolit 13 diputats, per a ERC, 8 per a JxCat i 2 per a la CUP. Les tres candidatures han sumat 42,5%, 4 punts més que a les eleccions del passat mes d’abril on les ERC, JxCat i el Front Republicà van aconseguir el 39,74%.

ERC ha perdut 2 diputats, que han passat a la CUP que es presentava per primer cop a unes eleccions espanyoles i JxCAT amb 8 diputats ha guanyat un escó dels que els corresponen a Catalunya i que ha deixat de tenir-lo Podem, que s’ha quedat amb 7. Pel que fa al PSC, ha perdut vots, però ha mantingut els 12 diputats.

La gran perdedora a Catalunya amb 2 diputats i al conjunt de l’Estat espanyol amb 10 ha estat Ciudadanos. Ara bé, VOX ha aconseguit 2 diputats i el PP també 2.

La CUP a les Corts espanyoles

Mireia Vehí i Albert Botran són els dos membres de la CUP que han tingut representació a les Corts espanyoles. Vehí, ja va dir ahir que “Cal continuar una estratègia de desobediència massiva i que les institucions es comprometin a acompanyar-ho. Volem donar les gràcies a la joventut que ha agafat la bandera de la llibertat, als CDR, al Tsunami, als bombers... guanyarem!”.

Tot i els diputats assolits per la formació, recorda que el present i el futur del país no s’ha decidit amb aquests resultats electorals I puntualitza que allò imprescindible és la mobilització popular. “Seguim als carrers, com ho hem fet els darrers dies, i com ho farem demà".