L’autoritari i retrògrad decret Sánchez

El decret llei de mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d’administració digital s’hauria de conèixer com ‘el decret Sánchez’. Per vergonya del president espanyol, Pedro Sánchez, que ha impulsat una mesura retrògrada i autoritària que situa Espanya al nivell d’estats com Turquia, i perquè ningú no l’oblidi per haver-ho fet. Aquest decret, que Sánchez va fer servir per afirmar que “no hi haurà independència 'offline' ni 'online'”, va molt més enllà de Catalunya i és una amenaça per a la llibertat de tothom.

Aprofitant la crisi causada per l’independentisme, el govern espanyol ha aprovat una norma que, a l’article sisè, li permet assumir “la gestió directa o la intervenció de les xarxes i serveis de comunicacions electròniques” en cas de successos que afectin l’ordre públic, la seguretat pública o la seguretat nacional. Fins ara només ho podia fer en els casos que s’afectàs la seguretat pública o nacional.

Però a més, ara, aquesta mesura pot afectar “qualsevol infraestructura, recurs associat o element associat a nivell de la xarxa”. O sigui: el govern espanyol pot assumir el control total de qualsevol infraestructura de comunicació en qualsevol nivell. No es tracta ja de bloquejar una web concreta, ni de poder desconnectar internet –seria inviable i ridícul intentar desconnectar internet a tot Espanya–. És que si ho pot fer a qualsevol nivell té la possibilitat de desconnectar de la xarxa els qui són en una zona concreta on es fa una manifestació, o una població determinada. Oencara més: desconnectar aquells que un dia determinat van ser en una zona on es feia –o s’organitzava– una protesta. El decret Sánchez obre un món de possibilitats de censura i control dignes de 'Black Mirror'.