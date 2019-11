10-N

L'ASM fa una crida a votar Més-Esquerra a les eleccions espanyoles

l'ASM fa una crida a votar Més-Esquerra a les eleccions espanyoles

A VOTAR MÉS-ESQUERRA A LES ELECCIONS

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) crida els mallorquins una vegada més a votar candidatures de país, que a les eleccions espanyoles del proper 10 de novembre es concreten en la coalició Més-Esquerra.

Davant l'espoli fiscal espanyol de 4.200 milions d'euros anuals via hisenda, que se'n van i no tornen i ens fan perdre posicions de manera alarmant en renda disponible per capita, desenvolupament econòmic i benestar social; davant la laminació de competències, l'incompliment sistemàtic de les inversions estatals, les retallades que vénen i les agressions a la llengua i cultura pròpies, l'únic vot útil és el vot a partits que tenen com a raó de ser la defensa de les Balears i no reben ordres des dels despatxos de Madrid.

En el cas de Més-Esquerra, per altra banda, l'ASM felicita la formació per la signatura de la Declaració de la Llotja de Mar de 25 d'octubre, juntament amb partits de València, Catalunya, País Basc i Galícia, en defensa del dret a l'autodeterminació i l'alliberament dels presos polítics.

Al marge de la nostra crida a votar Més-Esquerra a les eleccions de diumenge que ve, des de l'ASM continuarem reclamant una candidatura conjunta de partits de país per afrontar les futures eleccions al congrés i senat espanyols. Si volem millorar la possibilitat de dur una veu pròpia al congrés de diputats cal unir forces, implicar la societat civil i fer un discurs il·lusionador i amb moral de victòria. Passi el que passi el proper diumenge, mantenim la crida als nostres partits a iniciar converses en aquest sentit, amb el bé comú de la ciutadania com a objectiu prioritari.