Antimilitarisme

Els drons armats i els drons autònoms: una escalada de noves armes contra l’ètica i les persones

Les accions militars i “de seguretat” amb sistemes militars robòtics i drons armats han canviat radicalment els escenaris de guerra, que han passat de concentrar-se en objectius militars i estratègics a atacs que poden afectar greument la població civil no involucrada. Els atacs amb drons armats sovint no surten als diaris, però mostren un ritme de creixement continuat els darrers anys. Són atacs que acaben matant persones civils, a més de perpetrar execucions sumàries i extrajudicials de persones suposadament terroristes. Darrerament, a més, els drons militars estan evolucionant per a poder incorporar sistemes autònoms de decisió. “Aquesta escalada cap als sistemes armats autònoms és ètica i jurídicament inacceptable, perquè delegar en una màquina les decisions de matar va en contra de la dignitat humana i dels drets de les persones”, apunta Pere Brunet, coordinador del nou informe que publica el Centre Delàs d’Estudis per la Pau ‘Noves armes contra l’ètica i les persones. Drons armats i drons autònoms’. Aquesta nova publicació ha comptat amb la col·laboració de la coalició internacional Campaign to Stop Killer Robots que treballa per a prohibir les armes completament autònomes i mantenir un control humà sobre l'ús de la força.

El nou negoci armamentístic

Els sistemes militars robòtics, i en particular els drons, han aconseguit abaratir dràsticament les operacions militars al mateix temps que han impulsat un augment significatiu del volum de negoci del sector industrial militar. Les empreses productores de drons militars i del seu instrumental d’alta tecnologia estan en plena expansió. En quins països trobem aquestes empreses?

La geografia dels drons militars

Els drons militars es fabriquen majoritàriament als Estats Units, Israel, Rússia, la Xina i Europa. L’anàlisi mostra com Estats Units és clarament el líder mundial en creació i fabricació de sistemes militars robòtics, drons militars i drons armats.

Aquest informe vol identificar els grans actors (països i empreses) en el camp dels drons armats i autònoms. La primera onada de drons va venir de la mà dels Estats Units, seguits per Israel, Rússia i la Xina. Després ha començat la recerca i producció per part de determinats països entre els quals destaquen Turquia i l’Iran, que han decidit impulsar amb èxit la recerca i producció domèstica forçades pel context internacional –relacions complicades de Turquia amb la OTAN, o l’embargament a Iran−. Aquests dos països els utilitzen internament o a diversos conflictes de l’Orient Mitjà.

El perill de l’autonomia que està venint

“En els darrers anys es ve construint una falsa narrativa sobre les bondats de la intel·ligència artificial que té tendència a ignorar tot allò que experts i acadèmics d’arreu estan alertant”, apunta el Dr. Joaquín Rodríguez Álvarez, també autor de l’informe. De fet, els sistemes militars robòtics tenen comportaments no explicables, amb una probabilitat garantida d’error que és significativa i no petita. Uns errors que acabaran sent vides humanes.

Els autors de la publicació alerten que la percepció de la possibilitat de fer guerres sense risc pot fer prevaldre les solucions militars per damunt de les polítiques, baixant els llindars que els estats tenen actualment per iniciar accions militars. L’ús d’armes autònomes és moralment inadmissible i va en contra dels principis jurídics de proporcionalitat, distinció, precaució i responsabilitat. A més, la intel·ligència artificial farà més fàcil pensar en guerres a distància més abstractes, fet que pot portar a més accions militars i a una escalada incontrolada dels conflictes.

“És urgent que disposem d’un instrument jurídicament vinculant que prohibeixi la manca de control humà sobre la selecció i atac dels objectius, i que per tant impedeixi els sistemes militars robòtics amb autonomia d’ús”, conclou l’informe. Tal com s’explica a la publicació, aquesta demanda ha estat recollida per la Campaign to Stop Killer Robots i canalitzada a la CCWUN (Convenció per a Certes Armes Convencionals de les Nacions Unides), amb l’objectiu de crear un marc legal vinculant que prohibeixi aquestes armes. "Vull recordar-los a tots que la nostra coalició no està impulsada per les preocupacions sobre els ‘robots assassins que s'estan tornant bojos’, sinó per la urgent necessitat d'abordar les greus amenaces que les armes totalment autònomes representen per a la humanitat", alertava en nom de 130 organitzacions de 60 països en l’última trobada de la CCWUN a Ginebra, Mary Wareham, coordinadora global de la Campaing to Stop Killer Robots, que participarà aquest dimecres en l’acte de presentació de l’informe a Sant Cugat del Vallès.

L’informe també apunta que, al mateix temps, caldria un gran esforç internacional per a aconseguir una desmilitarització en el camp dels drons militars en general i per a reduir dràsticament la despesa militar associada tant als sistemes militars robòtics com a la resta d’armament.