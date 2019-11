El pressupost de Frontex es quadruplica en els últims 10 anys, amb un augment de més de 47 milions d’euros per a operacions de retorn

L'any 2018 va haver-hi 70,8 milions de persones refugiades, segons dades de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Refugiats (ACNUR), una xifra que no comptabilitza les que fugen de la violència econòmica o mediambiental. No obstant això, la resposta de la Unió Europea, lluny de fer efectiva la seva obligació legal internacional de proveir protecció a aquelles persones desplaçades forçosament de les seves llars, ha estat l'expansió de polítiques per a la fortificació de les seves fronteres.

El nou informe “Custodiar la fortalesa. El paper de Frontex en la militarització i securitització dels fluxos migratoris a la Unió Europea” co publicat pel Centre Delàs d'Estudis per la Pau, el Transnational Institute (TNI) i la campanya holandesa contra el comerç d'armes Stop Wapenhandel examina el paper de l'Agència Europea de la Guàrdia de Fronteres i Costes, Frontex, en la custòdia de la fortalesa.

La recerca analitza el mandat, regulacions i funcions de l'Agència Europea de la Guàrdia de Fronteres i Costes i demostra que implementa pràctiques securitàries que criminalitzen a les persones que són forçades a fugir de les seves llars. Frontex actua com a un agent per a frenar, interceptar i externalitzar la gestió de les fronteres a tercers països i retornar per la força a les persones que fugen de la violència.

L'informe destaca l'important augment del pressupost de Frontex en els últims anys, que amb un pressupost total de 1.658 milions d'euros per al període 2005-2018, ha passat de 6,2 milions d'euros el 2005 a 288 milions el 2018. Aquest any 2019, continua aquest increment, amb un pressupost votat de 333 milions d'euros. Aquesta tendència a un pressupost cada vegada major de l'Agència Europea de la Guàrdia de Fronteres i Costes expressa una aposta política per a la fortificació de les fronteres europees així com per a reforçar l'Agència com a sistema de control fronterer, alhora que es neguen les operacions humanitàries i de rescat.

“És especialment flagrant l'aposta de la Unió Europea per a reforçar el paper de Frontex en les operacions de retorn de les persones, especialment des de l'any 2016 quan se li dota d'un paper de coordinadora d'aquestes operacions. Es pot constatar que es destina una part cada vegada més important del seu pressupost a aquest efecte”, assenyala Ainhoa Ruiz Benedicto, investigadora del Centre Delàs d'Estudis per la Pau i autora de l'informe. Així ho mostra l'anàlisi del pressupost de Frontex, en el qual les operacions de retorn han passat de comptar amb 80.000 euros el 2005 a 47,8 milions el 2018, i un pressupost votat de 63 milions per a 2019. El nombre d'operacions de retorn coordinades per Frontex va augmentar en gairebé un 76% el 2018 respecte a 2017, segons dades de la pròpia Agència.

L'anàlisi mostra que de les 19 principals operacions conjuntes realitzades per Frontex cap té un mandat específic de rescat de persones ni inclou una flota civil o humanitària en les seves accions. Totes elles se centren en combatre i interceptar diferents crims fronterers, entre els quals es troben els relacionats amb els fluxos migratoris. Aquest modus operandi criminalitza la migració i fa impossible abordar les migracions des d'una perspectiva humanitària. Operacions desenvolupades en el mar Mediterrani com Poseidon i Triton, creades per a substituir Mare Nostrum -desenvolupada pel govern italià, no per Frontex, i amb un mandat de rescat-, van tenir un pressupost per a 6 mesos d'activitat, de 18 milions i 19 milions, respectivament, mentre que Mare Nostrum va comptar amb un pressupost de 54 milions també per a 6 mesos, a l'octubre dels anys 2013 i 2014.

L'anàlisi de les seves operacions com Coordination Points i Focal Points, demostren com Frontex està tenint un paper crucial en el procés d'expansió de l'Europa Fortalesa, actuant i coordinant operacions en tercers països a través dels seus cossos de seguretat. D'aquesta manera s'impulsa l'externalització de la gestió de fronteres i s'imposa l'agenda europea a tercers països.

“La Unió Europea necessita fer efectiu el seu compromís amb el rescat de persones, en comptes d'apostar fermament per les pràctiques securitàries frontereres que ens porten a un major control del moviment de les persones, vulnerant el dret d'acollida i contribuint a un augment de les violències que impacten en les vides i cossos de les persones que han de fugir de les violències”, conclou Ruiz Benedicto.



“Custodiar la fortalesa” es publicarà el 28 de novembre a http://www.centredelas.org/ca/custodiarlafortalesa o sol·licitar un avançament a qualsevol dels contactes aquí llistats.

