Per la República

El Consell de la República exigeix la retirada de la policia espanyola

També exigeix l'amnistia de tots els presos, la fi de les causes contra l'indepentisme, el lliure retorn dels exiliats i la celebració d’un referèndum d’autodeterminació, organitzat pel govern de Catalunya amb l’acord del govern espanyol i supervisat per autoritats internacionals.

El Consell de la República ha emès un comunicat aquest dimecres on "agraeix i dona suport a les mostres de rebuig a la injusta sentència del Tribunal Suprem espanyol i a la situació política que han protagonitzat els ciutadans de Catalunya amb diferents mobilitzacions i exercint la resistència pacífica arreu del territori català".

Manifesta el seu més absolut rebuig a les maniobres de l’estat espanyol per tal de perseguir i tancar l’aplicació del Tsunami Democràtic que té com a únic objectiu organitzar la població per a poder protestar de manera cívica i pacífica. Exigim que el govern espanyol deixi d’utilitzar les institucions de l’Estat per a aplicar censura i reprimir les llibertats.

Insta a la ciutadania de Catalunya que defensa els drets, la llibertat i l’autodeterminació, a seguir mobilitzada, tal i com ho han fet fins ara, de manera permanent fins que cessi la repressió exercida per l’Estat espanyol i que limita els drets i les llibertats a Catalunya.

Des del Consell es compromet "a seguir treballant per desenvolupar una institucionalitat republicana pròpia que garanteixi la llibertat i la democràcia, defensant com a mesures urgents: la retirada dels cossos i forces de seguretat de l’estat espanyol i el cessament de la violència policial contra la ciutadania de Catalunya, Exigin l’amnistia de tots els presoners polítics jutjats al Tribunal Suprem espanyol i l’alliberament immediat de tots els altres presoners polítics, la fi de totes les causes contra l’independentisme i el lliure retorn de tots els exiliats i exigim la celebració d’un referèndum d’autodeterminació, organitzat pel govern de Catalunya amb l’acord del govern espanyol i supervisat per autoritats internacionals".