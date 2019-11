10-N

Decidim País València alerta que el pre-acord entre el PSOE i UP pot significar un intent de recomposició progressista del règim 78

La Plataforma pel Dret a decdir del País Valencià ha fet públic un comunicat on fa una valoració sobre el pre-acord entre el PSOE i Unides Podemos. En primer lloc demana a totes i tots els diputats valencians la seua estricta obediència valenciana en els problemes que ja han reconegut com ara l'infrafinançament del nostre país i la condonació del deute il·legítim, a partir d'aquí fa un crit d'alerta sobre el principi d'acord, ja que pot significar un intent de recomposició progressista del règim del 78.

En la línia que "mentre que no tinguem un finançament just i acord amb el nostre volum poblacional i als recursos que generem, el nostre desenvolupament es veurà obstaculitzat. L'infrafinançament dificulta la creació d'ocupació, coarta el foment de la investigació i la creació cultural, afecta la nostra sanitat i la nostra educació públiques i augmenta el nostre deute públic en un cercle viciós que en definitiva ens empobreix exponencialment i ens nega una vida digna al nostre País Valencià".

A més a més, la plataform apunta que "els entrebancs que des de l'estat posen a connexions territorials de la nostra terra amb Europa impedeixen el desenvolupament d'una societat dinàmica i oberta com la nostra. L'Arc Mediterrani és també una més de les nostres necessitats que no podem oblidar".

Per això, la plataforma considera que "és el moment que tots i totes posem sobre la taula els problemes del País Valencià i de la nostra gent, així com d'assegurar-nos que no queden de nou oblidats en un calaix en la teranyina de despatxos i sucursalismes entre el mapa polític espanyol i el mapa polític valencià. Per això, Decidim vol demanar a totes i tots els diputats valencians que formaran part del govern, o donaran suport al govern, la seua estricta obediència valenciana en els problemes que ja han reconegut com ara l'infrafinançament del nostre país i la condonació del deute il·legítim".