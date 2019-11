feixisme

CUP Ebre i Fem Poble denuncien una agressió al regidor de Móra d'Ebre

Fem Poble i CUP Terres de l'Ebre s'han solidaritzat amb el regidor Jordi Fornós i condemnem l'agressió que ahir al vespre va patir per part d'una persona vinculada Ciutadans.

La CUP ha denunciat que el seu company ha estat víctima d'una agressió física per motius ideològics, un fet totalment intolerable. També volen denunciar que no és el primer cop que el regidor pateix una situació així, i que durant la campanya de les eleccions Municipals va partir amenaces de mort per part d'un grup de persones on es trobava l'agressor que ahir li va donar un cop de colzada al rostre.

"La divergència en la ideologia ens ha de fer socialment més forts, mai més dèbils. Quan s'exerceix la violència contra el que difereix ideològicament no ens queda cap altra que denunciar i combatre el feixisme.

Volem deixar ben clar, que tot i les agressions i les amenaces, les nostres conviccions continuen més fortes que mai. Com hem sentit de forma reiterada als carrers aquests dies, hem perdut la por. Hem perdut la por i no farem ni un pas enrere davant la intolerància, la violència i l'odi", puntualitza ka formació.