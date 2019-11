10-N

Acte de la CUP a la Segarra amb la participació del candidat Albert Botran

A les 12.30 h Acte Polític Cervera (Centre Obrer), amb Parlaments i vermut

Hi intervindran: Albert Botran (candidat per Barcelona), Francesc Gabarrell i Júlia Carbonell (candidats per Lleida) i Mireia Brandon (regidora de la CUP a l'Ajuntament de Cervera).