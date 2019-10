Sentència

Una trentena d’organitzacions LGBTI de 15 països rebutgen la repressió i defensen el dret d’autodeterminació del poble català

Una trentena de col·lectius LGBTI d’arreu de l’estat espanyol i de països com Itàlia, Eslovènia, Suècia, Anglaterra o els Estats Units publiquen un manifest que expressa el rebuig a la sentència del Tribunal Suprem espanyol i crida a la mobilització permanent mitjançant la desobediència civil i l’acció directa. Les organitzacions signants consideren que aquestes eines són les que ha utilitzat el moviment LGBTI al llarg de la història per guanyar drets i que la sentència afecta els drets fonamentals en conjunt, també els del col·lectiu.

El manifest ha estat impulsat per diversos grups LGBTI dels Països Catalans, que han fet una crida a la solidaritat internacional per situar el conflicte català a l’agenda del moviment d’alliberament sexual i de gènere. Els col·lectius impulsors consideren que l’alliberament nacional i els drets LGBTI han de ser indestriables i que la situació d’excepcionalitat no se superarà mentre no es compleixin les seves tres demandes: retirada de les forces d’ocupació, alliberament de les preses polítiques i procés constituent cap a una república lliure d’LGBTI-fòbia.

Adjuntem el manifest en 10 llengües i el llistat de signants. Està també disponible a lgbtiwithcatalonia.ml