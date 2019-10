Un noi de 22 anys ha perdut la visió d'un ull per l'impacte d'una pilota de goma

Un noi de 22 anys ha perdut la visió d'un ull per l'impacte d'una pilota de goma disparada ahir durant una actuació de la Policia Nacional a l'aeroport del Prat durant les protestes contra la sentència del Procés.

Tot seguit reproduïm un comunicat ’associació Stop Bales de Goma en relació a aquest fet:

COMUNICAT DE STOP BALES DE GOMA

L’associació Stop Bales de Goma ( associació formada per afectats i activistes contra l’ús dels projectils ) vol condemnar les càrregues policials d’ahir durant les protestes contra la sentència del Tribunal Suprem pel judici del procés. De la mateixa manera, vol denunciar la utilització de bales de goma per part de la Policia Nacional durant les càrregues efectuades ahir contra les protestes a l’aeroport del Prat. La utilització d’aquests projectils ha estat prohibida pel Parlament de Catalunya per ser considerades greument lesives, i la seva utilització és una burla a la ciutadania de Catalunya que va pressionar les autoritats per a la seva retirada.

Davant de la substitució de les bales de goma per les de foam per part dels Mossos d’Esquadra, l’Associació SBG ja va alertar que la utilització d’aquests altres projectils podia comportar també de greus ferides, tal com s’estava produint a altres països, on els projectils de foam eren els responsables de mutilacions oculars i altres ferides greus en la seva

utilització contra manifestants.

Des d’Stop Bales de Goma, condemnem un cop més la utilització de qualsevol mena de projectil en les càrregues policials per aturar la protesta i instem a les autoritats a prohibir el seu ús de manera definitiva a tot l’estat espanyol i per part de qualsevol cos policial.

En darrer lloc, però no menys important, volem mostrar el nostre suport a totes les persones ferides durant aquelles càrregues i en especial al noi que ha perdut un ull per l’impacte d’aquest projectil.

ASSOCIACIÓ STOP BALES DE GOMA