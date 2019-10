Ni presos ni exiliats

Un centenar d'alcaldes de Catalunya Nord signen un manifest per denunciar la judicialització de la política a l'Estat espanyol pel que fa a Catalunya

Un centenar d'alcaldes de Catalunya Nord signen un manifest per denunciar la judicialització de la política a l'Estat espanyol pel que fa a Catalunya

El diari L’Indépendant ha publicat aquest dijous un manifest signat per 94 alcaldes de Catalunya Nord on denuncien la Un centenar d'alcaldes de Catalunya Nord signen un manifest per denunciar la judicialització de la política a l'Estat espanyol pel que fa a Catalunya fent referència al judici contra els líders polítics i socials, i als cenetenars d'electes encausats.

En el text lamenten que els països de la Unió Europea en general i França en particular s'enterrin en un silenci ensordidor donant suport així a pràctiques que poden ser precedents greus per justificar mesures liberticides i profundament anti-democràtiques al si de la Unió Europea.

En aquesta línia fan una crida a l’estat francès i a la Unió Europea perquè pressionin i aconsegueixin que comenci un diàleg entre els governs català i espanyol, que porti a ‘una solució que respecti els drets de totes les parts’. El manifest acaba dient: ‘El futur de les nostres democràcies és en joc.’