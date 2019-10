Lluita institucional

Sant Sadurní aprova una moció que condemna la brutalitat policial i demana la dimissió de Buch

La CUP de Sant Sadurní ha presentat aquest dimarts una moció al ple en la que condemna la violència policial, la persecució del moviment independentista i expressa la solidaritat amb totes les preses polítiques independentistes. En la mateixa moció es demana la dimissió de la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, del ministre d’interior espanyol, Fernando Grande-Marlaska, i del conseller d’interior, Miquel Buch, com a responsables de la brutalitat policial i de la repressió que s’ha produït aquests dies arran de les mobilitzacions contra les sentències que han condemnat a entre 9 i 13 anys de presó als presos polítics que van ser jutjats com a responsables del referèndum d’octubre de 2017.

La moció també demanava la retirada de les forces d’ocupació (Policia Nacional, Guàrdia Civil i exèrcit) així com la dissolució de la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra, punt que la CUP va modificar a petició de Junts per Sant Sadurní i ERC. Finalment, pel que fa a la depuració de responsabilitats en el cos de Mossos d’Esquadra, l’acord del ple de Sant Sadurní, ha demanat un debat públic sobre el paper de les unitats d’intervenció d’ordre públic, un replantejament de la BRIMO i l’expulsió del cos de tots els agents que hagin protagonitzat episodis de violència policial.

El debat sobre la moció s’ha produit sense la participació de PP i PSC, i amb la presència de nombrosos activistes entre el públic que han ensenyat cartells denunciant la repressió i reclamant diàleg a l’estat amb el lema «sit and talk».

En la defensa de la moció, la CUP ha denunciat l’estat d’excepció encobert en què es viu a Catalunya des de l’octubre de 2017 amb la criminalització i persecució de l’independentisme. El regidor cupaire, Jordi Pujol Lizana, ha denunciat tots els casos de repressió i l’empresonament per motius polítics i sense garanties dels 7 membres dels CDR detinguts el 23 de setembre d’aquesta any, així com dels 28 joves que es troben en presó provisional per les mobilitzacions d’aquests dies. La CUP ha lamentat especialment que la repressió d’aquests dies hagi comptat amb la connivència de la Generalitat, que ha demanat presó preventiva per a molts dels joves detinguts, i amb el protagonisme destacat de la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra que han causat nombrosos ferits per bales de foam, càrregues desproporcionades o atropellaments, una pràctica policial expressament prohibida.

Evidentment, i tal com expressava la moció aprovada, tant la CUP com els partits que hi han votat a favor s’han solidaritzat amb les víctimes de la repressió especialment amb les empresonades i les ferides greus, entre les quals cal recordar que hi ha quatre persones que han perdut un ull, dues que han perdut un testicle, dos atropellaments i una ferida molt greu fruit de l’impacte d’un tret policial al cap.