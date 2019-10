Per la República

Poble Lliure emplaça als partits constituir-se en Asemblea d'Electes del Poble Català

Poble Lliure ha fet pùblic un comunicat on emplaça "als representants polítics a superar pràctiques partidistes i temptacions autonomistes, i constituir-se en Asemblea d’Electes del Poble Català i al conjunt de l’independentisme a assumir el següent programa reivindicatiu i a mantenir la mobilització fins a assolir-lo:

PAU: Dissolució immediata de la BRIMO i desarmament dels seus agents. Retirada immediata de les forces d’ocupació espanyoles del nostre territori, Dimissió i cessament de Miquel Buch.

AMNISTIA: Llibertat per a totes i tots els presos polítics. Lliure retorn dels exiliats. Tancament de totes les causes judicials contra independentistes, incloses le obertes els darrers dies.

AUTODETERMINACIÓ: La nostra és una lluita política pels drets i llibertats, que tan sols s’aturarà amb l’exercici del Dretd’Autodeterminació, el compromís d’aplicació del seu resultat i, si la ciutadania així ho corrobora, la proclamació i reconeixement de la Repúbica Catalana".

El comunicat també es refereix a les repugnants declaracions, mentides i justificacions de la brutalitat policial del Conseller Buch a TV3, així com dels intents de criminalització de l’independentisme, tot dient que cal desximtoxicar:

"Tots els aldarulls d’aquests dies han estat iniciats per agressions policials pròpies de cossosrepressius d’estats autoritaris, com pallisses, humiliacions, i intents d’atropellament. Moltes detingudes han patit brutals maltractaments i amenaces de mort.

En molts casos (Barcelona, Manresa, Tarragona, Girona, Sabadell…) les forces policials han carregat amb brutalitat contra concentracions de joves (molts d’ells menors) pacífics i desarmats quan aquests ja abandonaven les mobilitzacions.

Les forces policials han actuat amb total passivitat davant les agressions feixistes i les “caceres” organitzades per grups neo-nazis espanyols. (Com per exemple quan una banda de feixistes espanyols va apedregar famílies amb nadons durant les Marxes per la Llibertat davant la mirada impassiva de mossos d’esquadra i policia municipal)".

Per afirmar que "Que la BRIMO és una branca més de les forces d’ocupació espanyoles desplegades a Catalunya, i que mentre l’únic Cap policial que va intentar democratitzar la policia catalana afronta una petició de penes de presó, els actuals comandaments sorgits del 155 segueixen fil per randa les instruccions repressives, que els agents no mostren la més mínima professionalitat ni tenen el menor sentit de la humanitat, i que el reponsable polític, en Miquel Buch, és la personificació del cinisme.

Que el conjunt de les forces d’ocupació espanyoles actua sobre el doble criteri de, d’una banda castigar i atemorir el poble català, i per l’altra crear situacions de caos (directament amb l’uniforme o a través d’infiltrats) per sustentar el discurs repressiu i mirar de reduir el conflicte polític a un problema d’ordre públic.

Que entenem la indignació acumulada pel jovent català, i pensem que cal saber-la canalitzar amb intel·ligència col·lectiva. La derrota d’aquest estat repressor i autoritari, i la llibertat del nostre poble només vindrà per la via de la mobilització popular massiva i no-violenta. L’èxit del Tsunami Democràtic, de les Marxes per la Llibertat i de la Vaga General ens mostren el camí a seguir".