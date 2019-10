GALEUSCA

Organitzacions polítiques d'Euskal Herria, Galiza i els Països Catalans units per l'Autoderminació

Formacions polítiques Bloque Nacional Galego, Crida Nacional per la República, la CUP, Demòcrates, EH Bildu, Esquerra Republicana, Esquerra Valenciana, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca i PDeCAT-Junts per Catalunya han signat aquest migdia la Declaració de la Llotja de Mar de Barcelona.

La Declaració de Llotja de Mar constata d'entrada que l'Estat espanyol ha estat en una fase de «regressió autoritària» que inclou amenaces constants a l'autogovern i repressió d'accions no violentes. I en aquest context compromet a tots els signants a actuar junts amb aquests cinc principis: «Dret d'autodeterminació dels nostres pobles, caràcter democràtic i pacífic de l'acció política, llibertat de presos polítics i retorn a casa d'exiliats, llibertats civils i polítiques, i polítiques socials i econòmiques que permetin el progrés dels nostres països».

Aquesta plataforma mínima comporta un missatge d'unitat enfront de l'Estat en un context de clara involució, plasmat en la recent condemna del Suprem al «procés», mostra a la comunitat internacional la sintonia entre tres nacions diferents, i també suposa una reafirmació davant els seus propis pobles.

La declaració ha estat subscrita de manera solemne i en un escenari també amb ressonàncies històriques: la Llotja de Mar de Barcelona, al costat de la Barceloneta, que a més d'haver estat seu d'importants institucions al llarg de la Història va acollir el Consell de Ministres extraordinari del Govern Sánchez el 21 de desembre del passat any. «Ara ho recuperem», ha dit la presentadora de l'acte, cobert per desenes de periodistes i càmeres.

Per part d'EH Bildu, única força basca signant en el matí d'avui, han subscrit la declaració Arnaldo Otegi, coordinador general, i Maddalen Iriarte, portaveu en el Parlament de Gasteiz.

El PNB ha estat informat del procés d'avanços cap a la declaració, però ha optat per no sumar-se, almenys de moment.

Junts per Catalunya ha signat el document per mà d'Eduard Pujol, portaveu parlamentari, i Laura Borràs; per ERC ho han fet el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i la portaveu del partit, Marta Vilalta; per la CUP, la diputada Natália Sànchez i Núria Gibert; i pel BNG, Bieito Lobeira i Olalla Rodil. Crida Nacional, Demòcrates de Catalunya, Partit Demòcrata, Esquerra Valenciana, República Valenciana, Més per Mallorca i Més per Menorca.

‘El cant dels ocells’ de Pau Casals, símbol de pau a Catalunya, ha rematat l'acte, abans de la foto de família amb tots els signants, que abans han anat pujant a l'estrada (dues per cada formació) per a subscriure el text.

A més d'expressar els cinc compromisos referits, la Declaració de Llotja de Mar posa l'accent en la necessitat de solucions al conflicte polític basades en el diàleg. I llança una apel·lació a la comunitat internacional perquè «possibiliti, doni suport i promogui aquestes solucions».

Sobre les 17.00, el president Quim Torra ha rebut a representants dels partits signants de la declaració en el Palau de la Generalitat. Torra ha aplaudit la iniciativa. «La subscric de dalt a baix», ha afirmat. El president, que ha mostrat el Palau de la Generalitat als signants, ha agraït als partits haver fet aquesta declaració conjunta i ha reivindicat que en el context actual serveix per a unir a diferents territoris de l'Estat que lluiten per la mateixa causa