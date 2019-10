sentència

Milers de persones s’inculpen als jutjats catalans

Gairebé 10.000 persones ja han descarregat el formulari d’autoinculpacions de la web i Òmnium Cultural n’ha portat físicament a les portes del jutjat. Les seus territorials també en tenen en format paper per a la seva distribució.

El vicepresident d’Òmnium Cultural, Marcel Mauri de los Rios, ha celebrat que milers de persones hagin secundat la crida de la campanya per a l’autoinculpació i s’hagin personat massivament davant els jutjats de les quatre demarcacions. Mauri, que s’ha inculpat a la Ciutat de la Justícia de Barcelona, ha posat en valor el compromís de la ciutadania: “assumirem les conseqüències de l’autoinculpació al costat de Jordi Cuixart i la resta de presos polítics. Aquesta és la base de la desobediència civil”.

Mauri ha recordat que, per al president d’Òmnium Cultural, l’exercici de drets fonamentals ha tingut greus conseqüències com són els nou anys de presó i ha reiterat que Cuixart prenia les decisions juntament amb la Junta d’Òmnium i recolzat pels 180.000 socis de l’entitat. Per aquest motiu, Òmnium Cultural entén que la campanya té sentit.

El vicepresident de l’entitat ha expressat el desig que aquesta sigui “una campanya massiva” i, de fet, ha assegurat que estan convençuts que se sumarà molta més gent en els propers dies: “és una manera de demostrar als represaliats que no estan sols i que la ciutadania és al seu costat”.

En aquest sentit ha destacat “el gest de compromís personal, solidaritat i reafirmació” de milers de persones que consideren que cap dels delictes que imputen a Cuixart i les resta de presos polítics tenen base. “Si a ells els han condemnat per fer manifestacions pacífiques o per haver votat l’1-O, avui diem que haurien de condemnar més de dos milions de persones que van sortit a votar i es van manifestar el 20-S”, ha conclòs.

A Barcelona, la primera persona en entrar el formulari ha estat Pepe Beúnza, el primer objector de consciència de l’Estat espanyol. Tot seguit, ho ha fet Marcel Mauri.

Inculpa’t! Una campanya de resposta a la sentència

La sentència emesa fa unes setmanes pel Tribunal Suprem contra els presos polítics suposa el major atac als drets fonamentals des de la fi del franquisme. Si manifestar-se, fer ús de la llibertat d’expressió o votar es considera un delicte per l’Estat espanyol, Òmnium i la resta d’entitats socials, pacifistes i antimilitaristes que promouen la campanya assumeixen que també són autors d’aquest fals delicte i fan una crida a omplir tots els jutjats de Catalunya d’autoinculpacions. L’objectiu de la campanya és deixar ben clar que l’exercici de drets fonamentals no hauria de ser delicte en democràcia. Tota la informació i el formulari d’inculpació es pot trobar al web hotornaremafer.cat/autoinculpacions.