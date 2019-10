Sentència

Milers de persones converteixen els voltants de la delegació del govern espanyol a Barcelona en un abocador

Pícnic per la República ha aglutinat milers de persones amb bosses d'escombreries davant de la delegació del govern espanyol, entre el carrer Mallorca i el carrer Bruc i han omplert el carrer de bosses d'escombraries com si fos un abocador per protestar contra la sentència als presos polítics. Tot seguit, les fotografies de l'acció s'han penjat a les xarxes amb l'etiqueta #EspanyaFa PuPudor amb l'objectiu que "el món vegi que aquí fa tuf a franquisme".

La gent amb estelades i pancartes que demanen la llibertat als presos i la dimissió del conseller d'Interior, Miquel Buch. L'ambient de la protesta ha estat tranquil i festiu, amb assistents de totes les edats i crits de "Sense democràcia no hi ha revolució" i "Fora les forces ocupació".

A dos quarts de vuit del vespre, els manifestants han encès les llanternes dels seus telèfons mòbils, han enfocat les escombraries acumulades i han cantat 'Els Segadors'. Just després, Pícnic per la República ha desconvocat l'acte i alguns manifestants s'han dirigit fins a l'avinguda Diagonal per tallar-la. Una vegada aconseguida aquesta acció, s'han mobilitzat fins al passeig de Gràcia i, després, han marxat fins a la Via Laietana. Allà, s'han concentrat en una asseguda multitudinària davant de la Prefectura de la Policia Nacional i han tallat la via durant hores.