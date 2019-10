Cal seguir pagant perquè el Grup Godó ens segueixin atonyinant? Cornuts i pagar el beure.

Màrius Carol (Grup Godó) recupera el millor Galinsoga

Al seu article dominical, el director de La Vanguardia, Màrius Carol, escriu “El ‘momentum’ d’anar-se’n” dedicat al president Torra. Carol maltracta, insulta i atia una campanya contra el president de la Generalitat elegit democràticament. El llenguatge utilitzat mostra tot l’odi i una total manca de respecte als votants i tots els demòcrates del poble de Catalunya.

“Inquilino de la Generalitat, pirandelliano en busca de autor. La ocurrencia de querer repetir un nuevo referéndum en esta legislatura, a gobernanza del país es más un engorro, soltar la bravuconada, kale borroka, le ha llegado el suyo. El de irse a casa”, diu.

Un article escrit amb bilis, com es pot comprovar en algunes d’aquestes paraules, utilitzades per intentar derrotar el mandat democràtic de les eleccions i substituir el president de la Generalitat per la via dels poders econòmics i polítics de Madrid.

Per molt menys i en plena dictadura, un tal Luís de Galinsoga, director del diari nomenat pel franquisme, va perdre la feina per gosar dir que els catalans érem una merda, el que va provocar una revolta popular l’any 1959 que va comportar un descens de la publicitat, la pèrdua de 20.000 subscriptors i l’estripada massiva de fulls del diari pels carrers.

Aquella revolta en ple apogeu franquista va ser considerada una de les primeres victòries dels demòcrates i va provocar que la propietària del diari, la família Godó, supliqués al dictador Franco la substitució del director del diari, ja que estava en joc el negoci de la família. Finalment i després de moltes més protestes, el franquisme el va cessar i va nomenar a Manuel Aznar Zubigaray, avi de José Mª Aznar.

Avui us recomano que llegiu l’article del seu director, Marius Carol, una veritable vergonya digna del seu antecessor durant el franquisme, Luís de Galinsoga, amb una única diferència: en aquella època encara era viu el franquisme més repressor i ara el Grup Godó actua per intentar mantenir els beneficis del seu negoci. Espanya sempre paga millor que Catalunya.

Com pot ser que el Gup Godó segueixi rebent una pluja de milions (sí, sí, milions) d’euros per part de la Generalitat (Departament de Vicepresidència) i La Vanguardia segueixi malparlant així? Si res no canvia, personatges com Carol segueixen sentint-se impunes com per titllar “d’inquilí” Torra, i demanar que marxi.

Cal recordar que el grup editorial estaria en fallida sense els diners de la Generalitat de Catalunya?

Cal seguir pagant perquè el Grup Godó ens segueixin atonyinant?

Cornuts i pagar el beure.