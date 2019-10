Sentència

Impulsen el Manifest "Pel Futur": amnistia, diàleg, autodeterminació

Després de la injusta sentència emesa pel Tribunal Suprem el 14 d’octubre de 2019, des de la societat civil impulsem el manifest “Pel futur”, que permet dilucidar els motius de fons que generen les protestes i fixa els objectius a assolir com a elements indispensables per avançar vers la resolució del conflicte polític entre Catalunya i l’estat espanyol: amnistia, taula de diàleg bilateral amb mediació internacional, i reconeixement del dret a l’autodeterminació. Aquesta, i no cap altra, és la base que permetrà la resolució del conflicte i garantirà l’exercici de drets i llibertats fonamentals.

El manifest s’adreça al conjunt de ciutadans i ciutadanes de Catalunya i de la resta de l’estat, als representant polítics i entitats socials, i a la comunitat internacional. Posa de manifest que davant la reiterada negativa de l’estat espanyol a afrontar el conflicte per la via política l’única eina que queda per avançar vers la seva resolució és la mobilització permanent fonamentada en la desobediència civil (que per definició és no violenta), la qual forci a l’estat espanyol a entomar el conflicte des de la política.

En conseqüència, la mobilització permanent, pacífica, i en base a la desobediència civil, és el camí a transcórrer fins que no es faci efectiva l’amnistia, es creï una taula de diàleg bilateral amb mediació internacional, i es reconegui el dret a l’autodeterminació. I és que tot el que no vagi en aquesta direcció és no voler resoldre el conflicte, sinó agreujar-lo.

Per això, des de la societat civil, mitjançant persones anònimes no vinculades a cap partit ni entitat, i de perfils molt diversos, impulsem el manifest pel futur, per reiterar-nos en la necessitat d’abordar el conflicte políticament i en la necessitat de persistir en la mobilització permanent, pacífica, i en base a la desobediència civil. Nomé així l’estat espanyol assumirà els tres punts claus que reflecteix el manifest com a punt de partida per iniciar la resolució del conflicte: amnistia, diàleg, autodeterminació.

El manifest es presenta en sis idiomes (català, castellà, anglès, francès, alemany, i italià), i les adhesions estan obertes tant a persones físiques com jurídiques, que es vehiculen a través del portal web pelfutur.cat