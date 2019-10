Sentència

La Vaga General més gran de la història de Catalunya

Desborda el país i omple els carrers de Barcelona amb 750.000 persones

Aquesta tarda la Intersindical-CSC i la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) han demostrat que la voluntat del poble de Catalunya de defensar els drets i les llibertats és el principal motor d’èxit d’aquesta vaga general, convertint aquesta vaga general del 18 d’octubre de 2019 en la vaga amb més seguiment en els darrers 40 anys.

S’ha posat de manifest que s’ha trencat la barrera del sindicalisme majoritari i que l’statu quo del sindicalisme a Catalunya s’ha trencat definitivament perquè així el poble de Catalunya ho ha volgut i ho ha demostrat.

El recorregut de la manifestació s’ha desbordat, amb l’assistència de 750.000 persones, que han omplert el recorregut de la manifestació i tots els carrers propers, impossibilitant que tothom qui ha vingut hi pugui accedir.

La cloenda de la manifestació ha comptat amb la participació d’Elisenda Paluzie, presidenta de l’ANC que ha posat de relleu que les Eines de País construeixen la República Catalana i la importància dels sindicats que amb el suport de la gent han superat el sindicalisme del règim del 78. En Marcel Mauri, vicepresident d’Òmnium Cultural, ha llegit una carta del president de l’entitat, en Jordi Cuixart, que ha posat de relleu que el país ha fet una vaga històrica destacant que “el poble unit mai més serà oprimit”

Finalment han intervingut Carles Sastre, secretari general de la Intersindical-CSC, ha manifestat que Catalunya està tancada per dignitat i que la vaga general ha superat la del 3 d’octubre de 2017. Sastre ha recordat els diferents motius que han portat a convocar aquesta vaga, especialment la derogació de la reforma laboral, el SMI català i l’actualització salarial i de pensions amb l’IPC català. La lluita contra la precarietat laboral i la lluita contra les desigualtats que pateixen les dones al mercat laboral.

Marina Sureda, representant de la sectorial d’Ensenyament de la Intersindical-CSC ha recordat que el motor d’aquesta societat és l’escola catalana, la defensa de llibertat d’ensenyament i s’alçarà la veu tant com calgui, ensenyant en català i parlant de tot i amb tothom, per una educació lliure per un país lliure.

Ha tancat l’acte Àngels Massip, membre del secretariat nacional i membre de la sectorial d’Universitats de la Intersindical-CSC ha recordat que la democràcia no és delicte, que ara ja tot és delicte de sedició perquè tornen a tenir por, tornen a amenaçar-nos i només poden constatar el seu fracàs. Cal tornar als carrers amb maduresa col·lectiva per tornar a il·lusionar al país per assolir l’objectiu de la República Catalana. Mai podran res contra un poble unit, entusiasta i combatiu.