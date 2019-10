en defensa del territori

La Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià exigeix a la Generalitat que recórrega la sentència favorable a Intu Mediterrani

La Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià (PDaDPV) ha eixit en defensa del Paratge Natural de Les Moles i es qüestiona la imparcialitat de la sentencia que aquesta passada setmana ha dictat el TSJCV. Per la Plataforma pel Dret a Decidir, no és acceptable que el Tribunal es posicione del costat d’una multinacional britànica que damunt està a la vora de la fallida i que d’aprovar-se finalment el projecte suposaria un forat per a l’economia de la comarca que llançaria a milers de ciutadans i ciutadanes a engreixar les files del SERVEF. Per això demanen al Consell que recórrega la sentència i arribe fins on calga per tal d’evitar que es destruisca més d’un milió i mig de metres quadrats de bosc. En este sentit recorden que Les Moles són l’últim pulmó verd de la comarca amb un gran valor mediambiental. Un espai que, a més dels valors intrínsecs mediambientals i històrics (trinxeres de la guerra civil, refugis de pastor, rodes de molí, etc), ve utilitzant-se pels veïns i veïnes de la comarca per a fer BTT, running, senderisme, recol·lecció d’herbes, bolets i espàrrecs. El paratge es troba al terme municipal de Paterna i representa una àrea forestal i agrícola de 471 hectàrees de sòl rústic no urbanitzable. Una classificació del sòl que, ara, el TSJCV modifica, amb la seua sentència, usurpant les competències de la Generalitat i beneficiant clarament a una multinacional estrangera.

Per Antoni Infante portaveu de Decidim, “La judicialització de la política està duent-nos a casos esperpèntics com la sentència favorable a Intu, on els jutges buiden completament de contingut la democràcia en incapacitar, a les institucions triades per la ciutadania, a prendre decisions sobre el territori”. Per a Decidim no es tracta de l’aplicació de la llei si no de la interpretació injusta que han fet, en aquest cas, els membres del TSJCV. Per a l’organització que defensa el dret a decidir del poble valencià, el sistema judicial està perdent credibilitat, tant dins com fora de l’estat, i decisions com aquesta no ajuden gens a recuperar-la.

Decidim fa una crida a totes les parts implicades a recórrer la sentència fins arribar a tribunals que mostren més imparcialitat, més sensibilitat amb el medi ambient i més respecte cap a les institucions democràtiques valencianes.