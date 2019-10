La Intersindical-CSC reclama al Departament d’Educació que doni les instruccions necessàries per garantir el dret de vaga dels estudiants de Secundària i de Formació Professional

La sectorial d'Educació de la Intersindical-CSC reclama al Departament d'Educació que doni les instruccions necessàries per garantir el ple exercici al dret de vaga dels estudiants i crida el conjunt del professorat i les direccions de centres a mantenir una actitud dialogant i constructiva que permeti conjuminar l'exercici d'aquest dret amb les tasques d'avaluació, minimitzant el perjudici per als estudiants mobilitzats.

El sindicat constata que en les darreres setmanes hi ha algunes direccions que empren l'expressió "inassistència col·lectiva a classe” per negar el dret a vaga als estudiants i que molts documents de centres posen traves burocràtiques a l'exercici de la vaga: avaluació, autoritzacions, etc. I en molts casos vulneren drets fonamentals dels alumnes recollits a diverses legislacions, en part per un sentit de 'responsabilitat' o desconeixement, i en casos concrets moguts per una discrepància amb els motius de la vaga. És per aquest motiu que a Intersindical-CSC creu que el Departament no hauria de defugir les seves responsabilitats, carregant-les sobre els centres i els docents.

Cal recordar, que segons l'ordenament jurídic en vigor, el dret a vaga ("inassistència col·lectiva a classe" en termes legals, ja que la 'vaga' sols està reconeguda per als treballadors) no pot estar penalitzat: els alumnes mobilitzats tenen dret a ser avaluats i a poder seguir els continguts de les matèries. Així, per exemple, alguns centres, especialment de Formació Professional, recullen en la seva normativa que una assistència inferior al 80% 'no justificada', i fan d'aquesta norma menor una coacció per impedir el dret a vaga dels estudiants. El sindicat recorda que l'exercici del dret de vaga és una falta justificada.