lluita sindical

La Intersindical-CSC inaugura nova seu a Lleida per a les comarques de Ponent

Avui s’ha inaugurat la nova seu de la Intersindical-CSC a les comarques de Ponent, l’Espai Pepita Úriz Pi (c. Maragall, 61. Lleida), a càrrec del secretari general del sindicat, Carles Sastre. A l’acte també s’ha presentat el llibre ‘Pioneres. Història i compromís de les germanes Úriz Pi’, de Pol·len Edicions, a càrrec de l’editor, Jordi Panyella, i el pedagog Jordi Carbonell.

El nom de la seu del sindicat s’ha posat en homenatge a aquestes dues germanes d’origen navarrès que van viure a Lleida i van ser pioneres al començament del segle XX en la renovació pedagògica i en la defensa dels drets de la dona i la infància, amb un elevat grau de compromís social i polític que les va portar a assumir càrrecs destacats de responsabilitat al govern de la República durant la Guerra Civil. Exiliades a França, van formar part dels primers grups de la resistència contra l’ocupació alemanya a la regió de Paris, la valentia de les quals va ser reconeguda quan van morir a l’exili berlinès.

La nova seu pretén ser un espai per a les persones afiliades i delegades del sindicat, a més d'actuar com a oficina de treball i d’assessorament laboral i jurídic. Recordem que la Intersindical-CSC va ser el sindicat coorganitzador de la vaga general del 18 d’octubre passat i està experimentant un gran creixement arreu del país. Actualment, la Intersindical-CSC és la segona força sindical als serveis territorials de la Generalitat a Lleida i té una important presència a la junta de personal docent d’Educació de Lleida, a l’Institut Català de la Salut, així com a administracions locals com l’Ajuntament de Cervera i el Conservatori Professional i Escola de Música de la capital de la Segarra. En el sector privat, té una important presència en els comitès d’empreses com la fàbrica de plàstics Acudam (Pla d’Urgell), el centre residencial Joviar (Segrià), mobles Ros (la Noguera), Arts gràfiques Bobalà (Segrià), Activa Mútua (Segrià) o al grup Alimentari Argal (Pla d’Urgell).