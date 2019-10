Repressió

La CUP Tarragona insta Ricomà a personar l’Ajuntament com acusació popular contra la brutalitat i els abusos policials de la darrera setmana

Les cupaires insten Ricomà a “posar l’Ajuntament al servei de la gent, d’una vegada”. Volen que es proporcioni atenció psicosocial i assessorament jurídic a la població afectada arran de les actuacions policials de la darrera setmana, per tal de poder recollir el màxim de casos possibles per a fonamentar l’acusació popular.

La regidora Laia Estrada afirma que ha passat ja una setmana sense que des de l’ajuntament s’hagi desenvolupat cap passa concreta al servei de la població tarragonina. Assegura que “no n’hi ha prou amb demanar explicacions a tercers, durant tota la setmana passada van succeir fets prou greus com per prendre mesures pròpies”. Per a Estrada, és “trist que l’alcalde Ricomà s’entesti en parlar de violència referint-se a les manifestacions per a acontentar determinats sectors, quan l’única violència cap a les persones ha estat l’exercida per les forces policials”.

Eva Miguel ha relatat tots els casos de càrregues i persecucions indiscriminades, trets de bales de foam i de goma, el cas del furgó dels mossos d’esquadra que emetia consignes “sociòpates” per la megafonia, atropellaments, identificacions en centres hospitalaris, detencions arbitràries i “segrestos”.

En relació a les declaracions del govern, Miguel recorda que ja fa una setmana que la CUP va assenyalar la necessitat de proporcionar assistència jurídica a la població. És per això que consideren que “no podem esperar que es creï l’oficina municipal de drets civils que vol impulsar ERC”. La CUP demana celeritat i que, ja sigui amb mitjans propis o bé mitjançant un conveni extern, es comenci els propers dies a assistir a les persones que han vist vulnerats els seus drets fonamentals.

Per últim, en relació a les explicacions que demana l’alcalde al subdelegat del govern espanyol, les regidores cupaires recorden a Ricomà que “el que necessita Tarragona per recuperar la convivència i la pau és que les forces policials i militars espanyoles abandonin la ciutat”. Tanmateix, posats a demanar explicacions, “també se n’han d’exigir a Òscar Peris, en relació a les actuacions d’un organisme que caldria dissoldre, l’ARRO”, afirmen.