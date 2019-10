Sentència

La CUP Tarragona insta a Pau Ricomà a fer fora les forces policials de la ciutat

La formació convida al conjunt de la població tarragonina a seguir sortint massivament al carrera protestar dins la desobediència civil no violenta

La portaveu del Grup Municipal de la CUP, Laia Estrada, exposa que dimarts passat, després de l’acte convocat Òmnium i ANC van començar una sèrie d’aldarulls a Tarragona “que nosaltres trobem el seu origen en una operació totalment orquestrada per part de les forces policials” i que es va reproduir al mateix temps a Sabadell, Lleida, Girona i Barcelona i, des d’aleshores, “ja portem tres nits consecutives amb aldarulls a la nostra ciutat”.

La CUP responsabilitza directament a les forces policials de tota la situació de caos que vivim a Tarragona. La formació anticapitalista explica que fa anys que la gent surt al carrer a manifestar-se i mai s’havien viscut a la ciutat situacions com les d’aquests dies.

La Candidatura d’Unitat Popular critica les dures càrregues que s’han estat duent a terme aquests dies, lluny de tot protocol, així com l’atropellament de dues persones, una d’elles hospitalitzada. La consellera Estrada critica les actuacions, que titlla de gratuïtes, que van tenir lloc ahir on “vam veure com les forces policials baixaven dels furgons per apallissar a la gent, no per identificar-los o detenir-los, els van apallissar i van tornar a marxar”. Les cupaires consideren que tot plegat sembla orquestrat per construir “una mena de toc de queda a la nostra ciutat”.

És per tot això que la CUP insta a l’alcalde Pau Ricomà a fer fora questes forces policials de Tarragona, “que són les que estan atiant el foc”, i conviden al conjunt de la població tarragonina a seguir sortint massivament al carrera protestar dins la desobediència civil no violenta.

Manifestació a Tarragona

30.000 persones i 25 tractors de Perafort, Vila-rodona, La Secuita i Els Garidells s'han concentrat a las 18h a la Plaça Imperial Tárraco en protesta por la sentència, en una manifestació unitaria convocada per les organitzacions de l'esquerra Independentista.