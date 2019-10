Patrimoni

La CUP Tarragona denuncia que Patrimoni no va informar a Turisme dels greus problemes estructurals de l’amfiteatre

La CUP exposa que en el primer Consell Rector del Patronat de Turisme del present mandat, celebrat el 25 de juliol, la regidora Eva Miguel va mostrar la seva preocupació pels problemes estructurals de l’amfiteatre i va preguntar si aquests es tenien en compte a l’hora de programar les diferents activitats de l’estiu que es celebrarien al monument, entre elles l’espectacle Amfiteatrvm. El gerent del patronat de Turisme va afirmar que, tenint previst un aforament de 800 persones per passi a l’espectacle, tenien els corresponents permisos de Patrimoni i la seva total conformitat.

Ahir es va celebrar el segon Consell Rector del Patronat de Turisme del present mandat, on la regidora cupaire va preguntar al gerent “si al juliol ells ja sabien de l’existència d’un informe on es demanaven actuacions d’urgència al monument”. El gerent de Turisme va afirmar que sabien de l’existència d’un informe, però que Patrimoni els havia dit que la programació es podia realitzar sense cap inconvenient.

És per tot plegat que la CUP evidencia una falta de coordinació entre els dos òrgans i una falta de responsabilitat per part de Patrimoni en no informar de la realitat de l’amfiteatre i els seus greus problemes estructurals a Turisme, posant en perill el monument històric, els seus visitants i les seves treballadores.

A més, les cupaires denuncien la inexistència d’un pla B en la programació de Tarraco Viva i l’espectacle Amfitreatrvm si les intervencions que s’estan realitzant al conjunt patrimonial no es finalitzessin a temps. Miguel apunta que aquesta és una qüestió “que s’hauria d’estar treballant en paral·lel”.

Finalment, la CUP celebra que el monument resti tancat, per la seva pròpia salvaguarda i per la de les persones que hi conviuen, ja sigui visitant-lo, treballant-hi. La formació anticapitalista, expressa que aquestes actuacions s’haurien d’haver dut a terme molt abans.