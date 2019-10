Lluita institucional

La CUP i Junts abandonen el ple de Tarragona per rebutjar la sentència i la repressió policial

La CUP i JuntsxCAT de Tarragona han marxat a mig plenari municipal per denunciar la sentència del procés i la repressió policial.

Laia Estrada ha denunciat la repressió i la guerra bruta exercida per l'Estat espanyol. Ha expressat que "No podem normalitzar l'excepcionalitat. És per això que abandonem el Consell Plenari ordinari d'octubre."

En aquest sentit, la CUP ha emès un comunicat en què explica que "La CUP no volem contribuir a normalitzar l’excepcionalitat repressiva, és per això que havíem demanat a ERC que posposés el Consell Plenari ordinari d’octubre, obtenint per resposta una negativa."

D'una altra banda, diverses persones han participat en una nova acció de 'Silenci...rebel•leu-vos!', protestant en silenci i amb pancartes a la ciutat de Tarragona.

#PleTGN | No podem normalitzar l'excepcionalitat. És per això que abandonem el Conell Plenari ordinari d'octubre. Ho explica @EstradaLaia 🗣: #PobleIngovernable pic.twitter.com/kFjBh4hvpf — CUP Tarragona (@CUPTarragona) October 21, 2019

El nostre grup municipal retira del ple les dues mocions que havíem de presentar. No seguim al ple com a protesta pels fets excepcionals que està vivint el nostre país. #Llibertatpresospolitics pic.twitter.com/soy151srEy

— Junts Per Tarragona (@JuntsPerTGN) October 21, 2019