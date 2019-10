Lluita institucional

La CUP convida a participar de les activitats que formen part del projecte Caminar el perímetre de Tarragona

La formació independentista d'esquerres anima a participar de les activitats que formen part del projecte Caminar el perímetre de Tarragona, que es durà a terme en quatre sessions. Dijous 31 d’octubre es presenta una conferència sota el títol “Paisatge i patrimoni al Camp de Tarragona: anàlisi i gestió de recursos culturals” a càrrec de Josep Maria Palet Martínez, investigador i director en funcions de l’ICAC, Institut d’Arqueologia Clàssica. Aquesta tindrà lloc a les 18h a la seu dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat, al carrer Major, 14.

Les altres tres sessions seran en forma de caminades els dies 1, 2 i 3 de novembre i representen un nou exercici de descoberta de la ciutat entre les seves vores i la història de la seva gent. El primer de novembre la caminada tindrà lloc pel litoral direcció Tamarit; el 2 de novembre el perímetre per la llera del Francolí, Sant Salvador, Sant Pere i Sant Pau, l’Oliva i La Budellera; i, finalment, el 3 de novembre es caminarà pel perímetre de la llera del Francolí, polígon Riuclar, barris de Ponent i polígon Entrevies.

La iniciativa Caminar el perímetre de Tarragona neix de Deriva Mussol, en el marc de les activitats d’ACVic, Centre d’Arts Contemporànies de Vic, en col·laboració amb el Màster d’Antropologia Urbana de la Universitat Rovira i Virgili, la comissió Grans Runes de la CUP, artistes i agents culturals del mateix territori.

Per a la CUP de Tarragona, aquestes caminades són una bona ocasió per conèixer tot l’entorn de l’Anella Verda de Tarragona, comentar temes relatius al desenvolupament de la ciutat, la seva història, les seves comunitats i les seves Grans Runes. Les cupaires, a més, entenen i reivindiquen que l’Anella Verda va des dels Prats d’Albinyana fins la desembocadura del Gaià i tancant pel litoral, anant més enllà del que té definit com a tal el consistori. Les caminades són també una via per a conèixer Tarragona des de perspectives diferents, així com descobrir nous relats que la tracen.