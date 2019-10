sentència

La convocatòria de l’Assemblea i Pícnic per la República obliguen a España Global a cancel·lar el seu acte

Un cop s’ha fet pública la cancel·lació de l’acte, els concentrats s’han desplaçat fins a la prefectura de la Policia Nacional, a Via Laietana, a fer una seguda popular

Èxit aconseguit. L’Assemblea Nacional Catalana i Pícnic per la República han evitat que l’acte que havia de dur a terme España Global, encapçalada per la secretària d’Estat Irene Lozano, amb cònsols acreditats de Barcelona, s’hagi pogut dur a terme.



Una riuada de gent s’ha concentrat a la plaça de la Catedral, amb benes als ulls i cartells en anglès amb els missatges “Spain doesn’t talk, Spain convicts” i “Stand Up For Your Rights #StandUpForCatalonia”. Des d’allà, s’han desplaçat cap a l’Arxiu Nacional, lloc previst per a l’acte d’España Global. Finalment, però, l’acte amb els cònsols s’ha suspès i l’acció s’ha desplaçat fins a Via Laietana, davant la prefectura de la Policia Nacional.



Per Paluzie, aquesta anul·lació demostra que l’Estat espanyol no està disposat a suportar una protesta pacífica explicant-los el que està passant. “Mentre hi hagi forces d’ocupació a Catalunya, mentre continuï la repressió política i mentre no es respecti el dret d’autodeterminació a Catalunya, aquest govern de l’Estat no serà benvingut, i així els ho farem saber en totes les visites que facin”, ha conclòs la presidenta de l’Assemblea.



Segueixen les convocatòries

Cap a quarts de dues, la convocatòria s’ha donat per acabada, i s’ha emplaçat a continuar mobilitzats en les diverses convocatòries actives. D’una banda, a les trobades populars a les 19 h a les places i carrers de Catalunya. També a l’acte de suport a els detingudes del 23 S a els 19.30 h a Sabadell, precisament avui que fa un mes de la seva detenció i posterior empresonament.



A més, també s’ha convocat una concentració dijous a les 13 h al Consolat de Xina per mostrar la solidaritat del poble de Hong Kong, conjuntament amb Pícnic per la República.