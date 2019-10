Sentència

L'Obra Cultural Balear rebutja la sentència i la considera perillosa

L'Obra Cultural Balear ha expressat públicament el rebuig a la sentència feta pública pel Tribunal Suprem espanyol que condemna a 100 anys de presó i d'inhabilitació els dirigents polítics i socials catalans que fa dos anys que romanen a la presó.

L'entitat cultural considera que "El conflicte que hi ha actualment entre la majoria del poble de Catalunya i l'Estat espanyol és d'origen i naturalesa política i només trobarà solució a través de l'exercici de la política, així doncs, la sentència no és només injusta en el sentit que condemna nou persones justes i honrades a continuar empresonades, sinó que, a més a més, és inútil. No ens apropa ni un mil·límetre a cap possible solució."

En aquest sentit, creuen que aa sentència "també és preocupant i perillosa, ja que, en realitat, condemna l'exercici de drets fonamentals com el de manifestació o el de votar lliurement i, per tant, posa en perill el sistema democràtic."

El posicionament de l'OCB és explícit, i recorden que en "moments greus, enviam des de les Illes Balears, una càlida i fraternal abraçada a tota la ciutadania del Principat de Catalunya i, de manera molt especial, enviam el nostre escalf i la nostra solidaritat a tots els presos polítics i a les persones que s'han vist forçades a exiliar-se, així com als seus familiars i amics." I animen la ciutadania de les Illes Balears a no deixar-se paralitzar per la por i a mobilitzar-se de manera permanent "per defensar els drets civils i la Democràcia i a continuar lluitant per la nostra plena llibertat col·lectiva."

L'Obra Cultural Balear expressa "l'orgull col·lectiu de pertànyer" a la Federació Llull, juntament amb Acció Cultural del País Valencià i Òmnium Cultural. La Federació Llull és l'entitat civil més potent dels Països Catalans i està presidida per Jordi Cuixart.