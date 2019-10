Repressió

L'ANC posa en marxa un servei d'imatges per ajudar les defenses de víctimes de la repressió

El servei d’imatges pretén recopilar imatges de les vulneracions de drets que puguin servir a les defenses de les víctimes de la repressió. A més, l’Assemblea ha posat en marxa un servei d'assistència psicològica gratuïta per als afectats pel mateix motiu.



L’Assemblea Nacional Catalana ha engegat avui dos nous serveis per fer front a la repressió. D’una banda, s’ha activat un servei de recull d'imatges per ajudar a les defenses de víctimes de la repressió. Amb aquests serveis, es pretén aportar informació addicional als serveis jurídics de les i els represaliats, especialment aquells que han patit violència policial i judicial aquests darrers dies.



Es demana que la gent que tingui imatges en què es vulnerin drets, com càrregues policials, cops antireglamentaris, vexacions, etc. facin arribar els vídeos, a ser possible a través d’un enllaç de descàrrega, a l’adreça testimonivisual@assemblea.cat, i que s'especifiqui el lloc, el dia, l’hora i la informació de contacte.



Servei d’assistència psicològica

Des d’avui, l’Assemblea també ha posat en marxa un servei d’assistència psicològica per als afectats per la repressió. La gent ho necessiti, caldrà que truqui al telèfon 93 347 17 14 i marqui l’extensió 1036.



Aquest servei està pensat sobretot per a les persones que hagin viscut o patit una situació traumàtica o dura i que, un cop hagi arribat a casa, o passades 24 o 72 hores després del trauma, necessitin atenció psicològica. El servei també està pensat per a les famílies que tinguin familiars detinguts, retinguts o empresonats, i tinguin necessitat d’un servei d'aquesta mena.



A la trucada s’ofereix una primera atenció per saber com està el pacient, i a partir d’unes primeres preguntes, s’identifica el seu estat. A partir d’aquí, s’obren dues vies d’actuació. Una primera telefònica, en la qual un professional es posa en contacte amb l’afectat, hi parla i hi comparteix recursos per afrontar la situació emocional en què es troba. Si amb aquestes eines no és suficient, llavors s’ofereix la possibilitat de dur a terme una atenció personalitzada, cara a cara, en cas que la situació sigui crítica.



El servei, d’acollida, no pas de teràpia, està pensat per oferir dues sessions telefòniques o presencials gratuïtes. Si, un cop transcorregudes les dues sessions se segueix requerint atenció personalitzada, es derivarà cap a un altre professional, o el mateix que l’ha atès.



El servei s’ofereix gràcies al compromís i la voluntarietat de professionals de la sectorial de psicòlegs per la independència.



Aquest servei se suma al servei d’assistència jurídica gratuïta només per a casos d’emergències que l'Assemblea va activar fa alguns dies. En cas de necessitat, es recomana trucar al 93 347 17 14 i marcar l'extensió 1035