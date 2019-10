NI presos NI exiliats

Jornada solidària a Sabadell en suport dels detinguts el 23-S

La plaça de la Creu Alta de Sabadell ha aplegat aquest diumenge una jornada solidària en suport del detinguts el 23-S amb diverses activitats, actuacions i recollida de diners per a la caixa de resistència.

Durant el matí, s'ha pogut gaudir de l'actuació de Landry el Rumbero, Animalada o també de Lu Rois amb Roc Casagran. A la tarda ha sigut el torn de Cesk Freixes, Carles Belda i Joan Garriga entre d'altres.

L'èxit ha sobrepassat els organitzadors que han vist com s'han esgotat tots els tiquets de menjar i també tot el merchandising que havien creat per a recollir diners per la caixa de resistència de les detingudes.

En el parlament de suport a les famílies, llegit per Anna Ferriol i Cèlia, s'ha denunciat les condicions amb les quals tenen empresonats als acusats, "denunciem que es van vulnerar els drets de defensa de les persones detingudes amb manipulacions i pressions cap als detinguts i amb un aïllament que recorda la llei antiterrorista", i han afegit "recordem que dues empresonades encara es troben en aquesta situació". En aquest mateix parlament, des del grup de suport han enviat un missatge a tota la societat, però en especial, a tots aquells que s'estan manifestant aquests dies: "no defalliu, seguiu dempeus", segons ha informat Ràdio Sabadell

En aquest acte s'hi han pogut veure cares conegudes de la política com per exemple, les exdiputades de la CUP Eulàlia Reguant o Natàlia Sánchez, l'eurodiputada i dona de Raül Romeva, Diana Riba, o la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie.

Sabadell per les detingudes del 23 s avui un gran dia de concerts, perquè no estan soles i les famílies tampoc.#LlibertatDetingudes23S #LlibertatPresesipresospoliticsiexiliats pic.twitter.com/ONfYdL56OS — Josep Canudas (@CanudasJosep) October 20, 2019