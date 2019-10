Guanyem organitza una taula rodona sobre el model energètic de Girona

A Girona es continua parlant de la llum. En l’últim mes els barris de la Devesa, Sant Narcís, Pla de Palau-Sant Pau o Font de la Pólvora han patit talls sobtats del subministrament de llum. Es tracta d’un problema que Girona fa temps que arrossega i que també ha afectat veïns de Montjuïc, Fontajau, Germans Sàbat o Torre Gironella. Per aquest motiu, Guanyem Girona va organitzar ahir una taula rodona sota el títol “Dels talls de llum a la sobirania energètica”. Al debat hi va participar la regidora Laia Pèlach; Càrol Coll, de Som Energia; Jordi Vico, del gremi d’instal·ladors; i Carmen Jiménez, de la Plataforma per la Dignitat de Font de la Pólvora.



L’acte es va centrar en parlar del model energètic gironí i les conseqüències que comporta per al dia a dia dels ciutadans. Laia Pèlach va apuntar que la situació es deu a “un problema de model on una multinacional com Endesa fa i desfà sense conseqüències i a qui mai se li exigeixen les responsabilitats pertinents”. La regidor de Guanyem va assenyalar que la pobresa energètica s’ha convertit en “una de les grans xacres socials i que ha evidenciat que la sortida de la crisi no va ser igual per a tothom”. “L’Ajuntament ha de liderar la reclamació per les diverses vies possibles perquè no només es vulneren els drets de les gironines i gironines i gironins sinó també els seus propis perquè equipaments municipals han patit talls de llum”, ha reblat Pèlach.



Per la seva banda, Càrol Coll, de la cooperativa Som Energia, va insistir en la necessitat d’avançar cap a la transició energètica, apostant per un model d’autoconsum compartit que fomenti l’ús d’energies renovables. “La pobresa energètica l’hem d’entendre de forma més extensa. Si entenem l’energia com un dret, en el moment que una persona ja no obre l’estufa a l’hivern perquè sap que a final de mes no serà capaç de pagar la factura ja pateix pobresa energètica”, va explicar la representant de la cooperativa.



Carmen Jiménez, representant de la Plataforma per la Dignitat de Font de la Pólvora, va explicar la situació que des de fa més d’un any viu el barri, que continua patint talls de llum gairebé diàriament: “Abans d’ahir vam passar 11 hores sense electricitat. No podem cuinar, ni rentar la roba i el menjar de la nevera se’ns fa malbé. Ara que els dies es tornen a escurçar i que arriba el fred tornarem a tenir els nens fent els deures amb espelmes i havent d’aguantar temperatures baixíssimes”. La veïna de Girona est va reclamar al govern local que emprengui les accions necessàries perquè Endesa es faci càrrec del manteniment i va qualificar “d’indignant” els més de 260.000€ anunciats per l’Ajuntament en il·luminació nadalenca.



Finalment, Jordi Vico, del gremi d’instal·ladors, va aportar l’explicació tècnica a les causes dels talls de llum. Vico va indicar que la xarxa elèctrica envellida no està preparada per suportar tots els nous aparells elèctrics que utilitzem avui dia. “Quan es va fer la xarxa estava pensada perquè a cada llar hi hagués una nevera i una televisió. Al 2019 connectem rentadores, microones, ordinadors, mòbils, videoconsoles i desenes d’aparells més. Si no s’adapta la xarxa a aquestes necessitats és inevitable que la llum salti”.