Guanyem exigeix al govern que compleixi els terminis acordats per desenvolupar el Pla Local de l’Habitatge

· Al ple de juliol es va aprovar una moció on s’acordava presentar una diagnosi al setembre i convocar la Taula pel Dret a l’Habitatge a l’octubre



· “Insistirem tantes vegades com faci falta perquè els acords aprovats es tirin endavant”, ha assenyalat la regidora Cristina Andreu

Guanyem Girona ha advertit que no s’està executant el calendari acordat i aprovat de la seva moció sobre el Pla Local de l’Habitatge del ple de l’Ajuntament de Girona de juliol i que va comptar amb el suport de tots els grups municipals excepte Ciutadans. D’entre els acords que no s’estan implementant hi figura la presentació pública dels resultats de la fase d’anàlisi i diagnosi abans d’acabar la segona quinzena de setembre i la convocatòria d’una primera reunió de la Taula pel Dret a l’Habitatge a inicis d’octubre.



La regidora del grup municipalista Cristina Andreu ha reiterat que l’habitatge és “una prioritat de ciutat” i que “cal abordar-lo urgentment i amb voluntat d’arribar a consensos”. Per aquest motiu, Guanyem ha lamentat els retards i ha assenyalat que la proposta de presentació del Pla Local de l’Habitatge que ha fet arribar el govern municipal “neix coixa al no haver previst prèviament la convocatòria de la Taula pel Dret a l’Habitatge, un compromís adquirit pel govern, que inclou les entitats i agents del sector”. “El que ens ha proposat per mitjan novembre no és una taula, és una reunió informativa als grups municipals sense voluntat participativa”, ha afegit la regidora.



En aquest sentit, el principal partit a l’oposició ha subratllat que el govern té enllestit el document que recull la diagnosi des del març però que fins ara s’ha negat a compartir-la amb la resta de grups municipals perquè puguin fer-ne un treball previ. “Insistirem tantes vegades com faci falta perquè els acords aprovats es tirin endavant”, ha indicat la regidora, que ha afegit que Guanyem “no permetrà la paràlisi del govern municipal en un tema que afecta directament el benestar de moltes gironines i gironins”.



La memòria dels drets socials de l’Ajuntament va indicar que al 2018 els serveis socials van atendre 5.932 persones a la ciutat i que una de cada quatre no tenia casa o es trobava en risc de perdre-la. L’estudi també observava que l’habitatge i els subministres també són una de les principals causes d’endeutament de moltes famílies.



Acumulació de retards



Guanyem Girona també ha volgut destacar que el retard en l’execució del calendari del Pla Local de l’Habitatge no és un cas aïllat. El també regidor de la formació Pere Albertí va alertar al ple de dilluns que al passat mandat es van executar menys del 25% de les mocions aprovades. Albertí ha assenyalat que des que s’ha iniciat el nou mandat el govern ja acumula retards en compromisos com la concreció del sistema de blindatge de comptadors a Font de la Pólvora, l’assignació de les escoles als consells escolars als partits de l’oposició o l’elaboració d’uns perfils oficials a les xarxes socials per la resta de grups de l’Ajuntament.