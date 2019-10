Repressió

En llibertat els dos independentistes detinguts a Soses

Control policial a #Soses, on s?havia fet una convocatòria per tallar l?autovia #A2.

Els dos independentistes detinguts a Soses (Segrià) aquest diumenge han estat deixats en llibertat després de declarar a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Però hauran de presentar-se davant del jutge més endavant.

Els Mossos d'Esquadra els acusen de portar material per "provocar desordres i talls de carretera".

Tal i com informa Ràdio Lleida, aquest diumenge a la tarda es va convocar un tall de l'autovia A-2 en aquest punt en protesta contra la sentència de l'1-O, que no es va dur a terme per la insistent presència policial. Hores després, un miler de persones es van concentrar al costat de la comissaria de la policia catalana per demanar el seu alliberament i el dels cinc empresonats per les protestes a Lleida.