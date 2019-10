sentènci

Els regidors de la CUP de la Seu d'Urgell prioritzen la Trobada de Càrrecs Electes que el ple municipal

Els regidors de la CUP de la a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Xènia Antona i Bernat Lavaquiol anunciaran aquest migdia en roda de premsa que no participaran en el Ple municipal. En canvi prioritzaran, de forma extraordinària, la seva participació a la Trobada de Càrrecs Electes que es celebrarà el mateix dilluns a les 19 hores a les Cotxeres de Sants de Barcelona

La CUP ha fet una crida als càrrecs electes de totes les forces democràtiques del país davant la incapacitat del Govern de donar una resposta política i a l'alçada de les mobilitzacions populars d'aquests dies, i donar una resposta efectiva. L'objectiu de la trobada és concretar el programa de reivindicació que adrecem a la comunitat internacional per trobar una sortida democràtica en clau d’autodeterminació a l’atzucac plantejat per l’Estat

La formació ha fet aquesta proposta política per crear una Taula Internacional per l’Autodeterminació, l’Amnistia i la Llibertat que concreti la fi de la repressió i l'amnistia total, la llibertat per poder dur a terme polítiques socials i econòmiques sense restriccions imposades per l'Estat, i l'exercici efectiu del dret a l'autodeterminació.