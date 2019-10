ni presos ni exiliats

Edició especial de la caminada per la República Catalana, la llibertat dels presos i el retorn dels exiliats

La coordinadora d’assemblees territorials del Barcelonès organiza cada divendres a les 19h i des de fa més de dos anys, una caminada que s’inicia al centre de la plaça de Catalunya, passa per la plaça de Sant Jaume i retorna al punt d’orígen.

L’objectiu d’aquesta pasejada és triple. En primer lloc reclamar a l’Estat Espanyol la fi de la repressió, l’alliberament dels presos polítics i el retorn dels exiliats. També, però, reclamem als polítics catalans, el compliment de la promesa de restauració del Govern legítim de la Generalitat suspés pel 155 i la implementació de la Republica Catalana proclamada el 27 d’octubre de 2017. Finalment es tracta de fer visible davant de visitants i barcelonins la persistència de la lluita per la independència.

Per tot el que ha passat aquests dies des de la publicació de la sentència, la caminada d’aquest divendres 25 d’octubre, volem que sigui molt especial. Per això la farem una mica diferent de com es fa cada divendres. Esperem una gran assistència i hi haurà una posada en escena reivindicativa. Aquest divendres avançarem en silenci i afegirem simbòlicament, també als nostres cors i a la nostra reivindicació, totes les noves víctimes d’aquesta setmana de lluita no violenta arreu del país: els nous presos polítics, els nous ferits i els nous represaliats. A la plaça de Sant Jaume llegirem un manifest per reclamar al Govern de la Generalitat que deixi de ser l’estat que ens violenta i torni a ser el Govern de la República. En acabar tornarem en silenci a la plaça Catalunya i farem una recollida de fons per a la caixa de solidaritat.