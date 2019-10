NI presos ni exiliats

Crida per respondre massivament i pacíficament a la sentència de l’1-O

Unitat i pluralitat. Sota aquests dos conceptes, desenes d’entitats, associacions del país, d’entre les quals l’Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la Candidatura d’Unitat Popular s’han concentrat aquest matí als jardins de la Sedeta de Barcelona per deixar ben clar que només acceptaran una sentència absolutòria del Tribunal Suprem.

Anna Sallés, David Fernàndez i Martí Anglada, portaveus de les manifestacions unitàries fetes aquests darrers mesos, han estat els encarregats de traslladar el missatge on s’ha recordat que durant el 20 de setembre i l’1 d’octubre es van exercir drets fonamentals. “Exercir aquests drets en cap cas pot considerar-se delicte en una democràcia”.

Aquest judici, però, només és la punta de l’iceberg repressiva, ja que afecta desenes de ciutadans més. Això, ho demostren els 7 nous presos polítics i es constata que és una causa general de l’Estat contra un moviment polític que intenten destruir. L’Estat ha renunciat al diàleg per resoldre el conflicte, i ha apostat per una via de criminalització del dret a l’autodeterminació, que “no és un delicte, és un dret”.

Davant d’això, apel·len a la ciutadania a sortir al carrer de forma “massiva i plural” i a respondre a la sentència des de la lluita noviolenta i la desobediència civil pacífica.

Ferms, dempeus i dignes

En declaracions posteriors, la presidenta de l’Assemblea, Elisenda Paluzie, ha augurat que la ciutadania estarà ferma, dempeus i digna per fer front a la repressió que tindrà el “punt culminant” en la sentència del Tribunal Suprem, que ha previst condemnatòria. “Estem units en aquestes mobilitzacions”, ha dit, i ha desitjat que siguin el màxim de massives i plurals possibles.

Les mobilitzacions es bastiran sota els tres principis bàsics: llibertat, fi de la repressió i autodeterminació. D’altra banda, Paluzie espera de partits i institucions una resposta que estigui “a l’alçada” de la resposta que s’espera.