Condemna de les Actuacions Policials Post-Sentència

A les acaballes del mes d'octubre, un mes en què hem rebut la sentència del #JudiciFarsa, totalment desmesurada i fora de lloc, l'Assemblea Republicana de Parets vol posicionar-se respecte als fets ocorreguts aquestes darreres setmanes.



Des de la ciutadania s'ha demostrat el rebuig flagrant en forma de mobilització als carrers. El mateix dia que vam conèixer la ignominiosa sentència ens vam mobilitzar, grans i joves, primer als carrers de Barcelona i després a l'aeroport, vam participar en les Marxes per la Llibertat i es va convocar una vaga general. Aquestes mobilitzacions van desembocar en una ràtzia per part de les forces policials i en empresonaments d’ostatges, entre els quals dos nois del nostre municipi.



La setmana passada l'unionisme va convocar una manifestació legítima però vam veure com els cossos de seguretat permetien que nazis i grups d'ultra dreta es passegessin per Barcelona amb total impunitat. De la mateixa manera vam veure imatges d'aquesta gent fotografiant-se amb els seus amics de la BRIMO. En demanem la dissolució!



La resposta de les institucions a aquestes mobilitzacions va ser mà dura i repressió contra la població. Una repressió comandada des de Madrid pel ministre Grande-Marlaska, i executada pel govern de Catalunya i més concretament pel Conseller Buch. Creiem que aquest comportament i manera de fer per part del Govern de la Generalitat són intolerables. El seu braç repressor ha deixat més de 600 ferits, 213 detingudes, 48 preses, 2 testicles, 4 ulls i 71 periodistes ferits.



És per això que des de l'Assemblea Republicana de Parets demanem als grups municipals del #Govern Plural:



1) la condemna de l'actuació policial i



2) la dimissió del conseller Buch. Instem la petició d’aquesta dimissió especialment al grup municipal Parets per la República-Junts per Catalunya, com a representants del partit del conseller Buch, i que es prengui com a exemple la condemna que n’ha fet el seu homòleg de la Llagosta. Recordem els dos joves del poble que han patit tortures i vexacions per part dels Mossos!

Des de l'Assemblea Republicana de Parets condemnem rotundament totes aquestes actituds i actuacions i també condemnem a tot el que directa o indirectament en sigui partícip.

Parets del Vallès, 29/10/2019