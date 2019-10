Per la República

Clam multitudinari a Barcelona per canalitzar una resposta política urgent cap a la ruptura

Els parlaments han posat l’èmfasi en canalitzar una resposta política urgentment, i han evidenciat que les vulneracions de drets patides no són acceptables en un estat democràtic.

Manifestació històrica la que s’ha viscut aquesta tarda al carrer Marina de Barcelona, que ha quedat absolutament desbordat de gent per mostrar el rebuig a la sentència a l’1-O i en favor del dret a l’autodeterminació. El lema de la manifestació ha estat “Llibertat”, si bé l’Assemblea també s’hi ha manifestat amb una pancarta pròpia, “Contra la sentència, independència”.



La capçalera ha sortit puntualment, i ha avançat a poc a poc fins a l’avinguda Icària, on hi havia l’escenari i on s’ha dut a terme l’acte polític. Just abans, els castrllers hsn aixecat 16 pilars. Roger Mas, Núria Graham i Paula Sànchez han estat els encarregats de posar la nota musical de l’acte, conduït per Maria Xinxó.



Representants de les més de 500 entitats adherides han tingut veu. Ha estat el cas d’Unió de Pagesos, Irídia, la Taula del Tercer Sector, el Consell Nacional de la Joventut, Òmnium Cultural o l’Assemblea Nacional Catalana.



Cal una resposta política urgentment

La presidenta de l’Assemblea, Elisenda Paluzie, ha reclamat urgentment una resposta política i institucional a l’altura del moment històric. “Des de les institucions calen propostes polítiques que recullin els clams que avui omplen el carrer Marina”, ha afegit. Per Paluzie, no es pot acceptar que els presos polítics hagin estat condemnats a penes d’entre 9 i 13 anys per defensar l’autodeterminació. “Això no és acceptable en un estat democràtic”, ha dit, i ha avisat que no es pot permetre que la sentència hagi comportat més presó. “Seguirem dempeus mentre duri la repressió i la vulneració de drets”, ha conclòs just abans de recordar, un a un, el nom dels empresonats d’aquestes darreres setmanes.



Marcel Mauri, vicepresident d’Òmnium, ha enviat un missatge a les institucions de l’estat: la presó, la repressió, o els empresonaments no podran frenar la voluntat d’una immensa majoria de la ciutadania de Catalunya d’exercir aquests drets. “No podem permetre que hi hagi gairebé 50 persones empresonades i més de 1.000 persones perseguides per la justícia”, ha dit. Així mateix, ha recordat que el Grup de Treball de Detencions Arbitràries de les Nacions Unides i Amnistia Internacional han demanat que els presos polítics tornin a casa.



Un sol poble

Anaïs Franquesa, en representació d’Irídia, ha evidenciat que, quan el que està en risc són els drets i les llibertats, Catalunya sempre ha respost com un sol poble, i ha reclamat un país en el qual cap detingut pugui acabar condemnat per sedició per convocar manifestacions pacífiques i posar urnes, o ningú sigui víctima de la “brutalitat policial” per defensar els seus ideals, com s’ha vist aquests dies, amb mes 600 persones ferides.



També s’ha afirmat que la sentència del Suprem és una “condemna” al dret a vot, al dret a manifestació i al dret a la dissidència política, i s’ha mostrat el rebuig a aquesta sentència; davant d’un problema “històric” es reclama “una solució política”. Per això, s’ha dit, cap sentència, per molt dura que sigui, impedirà que es continuï sortint al carrer per defensar els drets i exigir la llibertat dels presos polítics i exiliats.



Blanca Bragulat, en representació dels familiars presos, ha sostingut que tots plegats es troben “més forts i determinats que mai”, i que ni les amenaces ni la repressió aturaran el moviment. “Seguirem lluitant pacíficament pels nostres drets”, i ha recordat que aquesta condemna és a tot un poble. “Hi serem fins al final”, ha conclòs. L’acte ha finalitzat amb el Cant dels Segadors.