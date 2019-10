1-O

Centenars de persones commemoren a Vic l'1-O a la plaça que porta el seu nom

Gairebé 400 persones han commemorat el referèndum a la plaça 1 d'Octubre de Vic. L'acte ha comptat amb la presència de Roger Español, que va perdre un ull per culpa d'una bala de goma durant aquella jornada, amb la interpretació dels Segadors amb el seu saxo.

També ha participat la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, que ha qualificat l'1-O com a "una gran victòria col·lectiva" i ha animat a partits i societat civil a "reproduir" tot allò que va fer possible el referèndum per aconseguir una majoria a favor de la independència.

L'acte commemoratiu s'ha obert amb voluntaris que ha col·locat vuit urnes dalt de l'escenari, una per a cada col·legi electoral de la ciutat.