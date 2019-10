Solidaritat

Catalunya mostra la solidaritat amb el poble de Hong Kong en una concentració davant del consolat xinès a Barcelona

La ciutadania catalana ha mostrat la solidaritat amb el poble de Hong Kong aquest matí. En una concentració que s’ha fet davant del consolat de la Xina, l’Assemblea i Pícnic per la República han volgut traslladar a la societat hongkonguesa l’escalf per una lluita compartida: la de la independència.



Un dels moments àlgids de l’acte s’ha produït quan s’ha connectat en directe amb la concentració que s’estava produint simultàniament a Hong Kong, en aquest cas en solidaritat amb el poble català on, a més de veure què estava passant allà, s’han emès vídeo de suport mutus.



La presidenta de l’Assemblea, Elisenda Paluzie, ha compartit la solidaritat en un vídeo que s’ha emès també en directe, on ha reconegut admiració per la “perseverança” després de la revolució dels paraigües, ara fa cinc anys. “Ens vau ensenyar que no ens podem rendir, que hem de lluitar pels nostres drets sense importar-ne les dificultats”, ha admès en el vídeo.

L’acte s’ha clos amb el Cant dels Segadors i crits de Hong Kong lliure, Tibet Lliure i en favor de la independència de Catalunya.

Aquesta tarda, a les 18.30 h, una altra manifestació recorrerà els carrers de Barcelona. Des d’Universitat i fins a plaça Sant Jaume, es farà un clam en favor dels joves del país, després que la repressió hagi recaigut majoritàriament sobre ells d’ençà de la sentència a l’1-O i després de les manifestacions de protesta que han generat.