Resposta sentència

ASM: "La sentència impulsa els Països Catalans cap a la Independència"

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) considera que la sentència del Tribunal Suprem espanyol que condemna els líders independentistes catalans a 100 anys de presó no fa més que confirmar les previsions, i demostra, una vegada més, que Espanya és un Estat colonitzador que respon des de fa tres segles amb repressió i violència els intents de recobrar les llibertats dels Països Catalans.

La sentència, no per esperada menys brutal i inhumana, confirma que l'única manera d'aconseguir un autogovern real, un finançament just i uns serveis públics dignes i el respecte per la nostra llengua i la nostra identitat és disposar d'un Estat propi i suposa, en conseqüència, un impuls formidable cap a la independència. Davant un estat repressor i espoliador són inútils els intents de negociar, com seria inútil la petició de clemència, indults o amnisties davant els tribunals inquisitorials espanyols. Ara el Govern català té el deure d'actuar amb responsabilitat, retirar la suspensió de la declaració d'independència i alliberar els polítics i líders catalans.

Pel que fa a Mallorca i la resta de Països Catalans, els nostres polítics ja no tenen excuses i han de deixar de perdre el temps amb falses negociacions amb l'Estat espanyol, que existeix per baldar-nos amb imposts i robar-nos el fruit del nostre esforç. Cada dia que passi sense que emprenguin el camí cap a la independència i l'Estat propi, serà un dia més que el nostre poble sofrirà per la manca de llits d'hospital, metges, sanitaris, escoles, mestres, transport públic, habitatge social, residències de gent gran, etcètera, i els nostres polítics en seran còmplices.